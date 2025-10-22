Алкоголь диктует: севастополец «слил» бензин из чужого авто, потому что топливо нужно было. А потом и обворова

Установлено, что 25-летний житель Крыма приехал в город-герой на заработки. Припарковав свой автомобиль вблизи общежития, в котором он жил, мужчина благополучно отправился отдыхать после рабочей смены. В это время рядом прогуливался 21-летний севастополец, накануне выпивший лишнего. Под воздействием алкоголя мужчина решил, что ему срочно нужно топливо для своего авто, но вот только покупать его он не планировал.

Увидев одинокое транспортное средство вблизи своего дома, злоумышленнику пришла в голову идея слить бензин. Для этого он взял с собой несколько пятилитровых пластиковых бутылок, в которые и поместилось 20 литров топлива. Когда емкости уже были наполнены и мужчина собирался удалиться, вдруг оказалось, что автомобиль не заперт, а внутри находилось много полезных вещей. Так, помимо бензина, криминальной добычей стали два кейса с инструментами, кальян, автомобильный насос и зарядное устройство на общую сумму около 8 тысяч рублей. Забрав имущество, мужчина удалился в свой гараж, где и оставил украденное.

Утром владелец авто осознал, что бак пустой, в салоне нет привычных вещей, а значит он стал жертвой преступления. За помощью мужчина обратился в полицию, — озвучили детали происшествия в пресс-службе УМВД России в Севастополе.