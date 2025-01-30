Алкоголь, конфликт, куски бетонных столбов... Крымчанина осудили за жесткое убийство односельчанина

Собранные Главным следственным управлением СК России по Республике Крым и городу Севастополю доказательства признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора в отношении жителя села Журавки. Он признан виновным в совершении убийства знакомого (ч. 1 ст. 105 УК РФ).
Кировским межрайонным следственным отделом и судом установлено, что в ночь на 3 февраля 2024 года во дворе частного домовладения села Журавки в компании нетрезвых мужчин произошел конфликт, в результате которого 37-летний сельчанин нанес удар 51-летнему приятелю. Посчитав, что тот скончался, злоумышленник решил скрыть следы преступления. Вместе с приятелем на его автомобиле он перевёз мужчину, находившегося без сознания, на берег Северо-Крымского канала близ села Новопокровка, связал ему ноги электрическим кабелем и привязал фрагменты бетонных столбов, после чего сбросил тело в воду, где оно было спустя время обнаружено местными жителями, — озвучили детали дела в пресс-службе ведомства.
В ходе совместной работы органов СК и МВД личность подозреваемого была установлена. 9 февраля он был оперативно задержан на вокзале Симферополя.
Свою вину в совершении убийства сельчанин признал, показав в ходе проверки показаний на местности, как совершал преступление. Ему была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
В рамках следствия также дана оценка действиям подельника на предмет укрывательства особо тяжкого преступления.
Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 11 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.
источник: пресс-служба ГСУ СК России по РК и г. Севастополю
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