Алкоголь сводит с ума: в Симферополе племянник напал на свою тётку — 72-летняя женщина в больнице

В отдел полиции города Симферополя поступило сообщение от врача городской больницы, о том, что доставлена 72-летняя женщина в бессознательном состоянии с телесными повреждениями.

Согласно пояснениям медицинского эксперта, телесные повреждения квалифицируются как повреждения, повлекшие тяжкий вред здоровью. В результате оперативно-розыскных мероприятий, сотрудниками уголовного розыска ОП № 3 «Центральный» УМВД России по г. Симферополю установлен 44-летний мужчина, который проживает на ул. Балаклавской в одной квартире со своей матерью и тетей. Племянник на почве внезапно возникшей ссоры, находясь в состоянии опьянения, ударил свою тетю. Установлено, что у женщины на бытовой почве постоянно возникали конфликты со своим племянником, — сообщили в пресс-службе МВД России в Крыму.

Задержанному избрана мера пресечения – заключение под стражу.

Следственным отделом ОП № 3 «Центральный» УМВД России по г. Симферополю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до восьми лет.

Сотрудники полиции напоминают, что за совершение насилия в семье предусмотрена ответственность, в том числе – уголовная. Не допускайте насилия в любом его проявлении.

Если в вашей семье уже имеет место насилие, последуйте следующим правилам:

если сложилась критическая ситуация, то постарайтесь незамедлительно покинуть квартиру

заранее попросите соседей, которым Вы доверяете, чтобы они вызывали полицию, если услышат из Вашей квартиры крики

в случае, если Вы не можете выйти из квартиры, необходимо запереться в ванной или в другом недоступном для дебошира месте, с телефоном и вызвать полицию; позвонить друзьям или соседям с аналогичной просьбой или попросить из прийти на помощь; открыть окна и попытаться привлечь внимание прохожих; если Вам удалось попасть на лестничную площадку, то звоните во все квартиры, зовите на помощь.

Полиция предупреждает, что во всех случаях получения угрозы убийством или причинением вреда здоровью, необходимо незамедлительно обратиться в правоохранительные органы с целью предупреждения тяжких и особо тяжких преступлений против личности.