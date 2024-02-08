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Алуштинский аварийно-спасательный отряд «КРЫМ-СПАС» отрабатывают снежно-лавинную подготовку

Алуштинский аварийно-спасательный отряд «КРЫМ-СПАС» отрабатывают снежно-лавинную подготовку

Опубликовал: CrimeaPRESS в Крым-СПАС 12:44 08.02.2024

Сотрудники Алуштинского аварийно-спасательного отряда «КРЫМ-СПАС» отработали при помощи щупа действия по поиску условного пострадавшего, попавшего в лавину. Тренировка прошла в ущелье Холодный кулуар горы Чатыр-Даг.

6 сотрудников «КРЫМ-СПАС» и членов Регионального отделения Общероссийской общественной организации «Российский союз спасателей» Республики Крым отработали при помощи щупа действия по поиску условного пострадавшего, попавшего в лавину. Также изучили технику по откапыванию «пострадавшего» из-под снежной массы с использованием лавинной лопаты, правила оказания ему первой помощи и его транспортировку с ущелья силами группы, — сообщили в чрезвычайном ведомстве.

По словам спасателей, место тренировки было выбрано не случайно. Холодный кулуар пользуется популярностью у любителей зимних видов спорта и туристов. Само по себе это довольно опасное и труднопроходимое место, где снег всегда лежит дольше, чем на других горных участках. В связи с этим спасатели отрабатывают навыки по снежно-ледовой и лавинной подготовке именно здесь, чтобы в случае возникновения ЧП оперативно оказать помощь пострадавшему.

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Алуштинский аварийно-спасательный отряд «КРЫМ-СПАС» отрабатывают снежно-лавинную подготовку

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