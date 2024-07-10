Прямо сейчас:
Главная | Актуально | Алуштинцы пользуются другими источниками энергии на время ремонта газопровода
актуально в республике
Алуштинцы пользуются другими источниками энергии на время ремонта газопровода
фото: pikist.com

Алуштинцы пользуются другими источниками энергии на время ремонта газопровода

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 10:29 10.07.2024

Жители городского округа Алушты останутся без газа до 14-17 июля на время ремонта газопровода после аварии. В этот период они пользуются альтернативными источниками энергии, рассказала ТАСС глава администрации Алушты Галина Огнева.

На время отсутствия газа жители пользуются электрическими приборам, некоторые пользуются газовыми баллонами. У всех все в доступности, есть возможность купить баллоны, — сказала она.

Огнева отметила, что в Алуште нет ажиотажа покупки источников энергии, а все жители с пониманием относятся к ограничению газоснабжения.

6 июля под Алуштой произошло факельное возгорание на газораспределителе, оно ликвидировано, пострадавших в результате ЧП нет. При этом огонь перекинулся на лес. Жилым домам он не угрожал, но из-за повреждения сетей газоснабжение пришлось приостановить для 14 населенных пунктов. Заместитель министра топлива и энергетики Республики Крым Владимир Воронкин 7 июля сообщил, что ремонт займет 7-10 дней.

источник: ТАСС

Просмотры: 10

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

С тегами: энергоснабжение Крыма

Комментарии для сайта Cackle
энергоснабжение Крыма
Включайтесь в обсуждение:
<br>
КрымPRESS - ВКонтакте
КрымPRESS - Дзен
Trlegram

Новости Крыма сегодня

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ КРЫМА

реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2024гг.