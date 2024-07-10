Алуштинцы пользуются другими источниками энергии на время ремонта газопровода

Жители городского округа Алушты останутся без газа до 14-17 июля на время ремонта газопровода после аварии. В этот период они пользуются альтернативными источниками энергии, рассказала ТАСС глава администрации Алушты Галина Огнева.

На время отсутствия газа жители пользуются электрическими приборам, некоторые пользуются газовыми баллонами. У всех все в доступности, есть возможность купить баллоны, — сказала она.

Огнева отметила, что в Алуште нет ажиотажа покупки источников энергии, а все жители с пониманием относятся к ограничению газоснабжения.

6 июля под Алуштой произошло факельное возгорание на газораспределителе, оно ликвидировано, пострадавших в результате ЧП нет. При этом огонь перекинулся на лес. Жилым домам он не угрожал, но из-за повреждения сетей газоснабжение пришлось приостановить для 14 населенных пунктов. Заместитель министра топлива и энергетики Республики Крым Владимир Воронкин 7 июля сообщил, что ремонт займет 7-10 дней.

источник: ТАСС