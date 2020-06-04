Андрей Турчак: «Единая Россия» реализует ряд проектов, дополняющих государственные меры поддержки детей

Тема поддержки материнства и детства занимает в политике партии «Единая Россия» важнейшее место. Законотворческой деятельности и реализации собственных социальных проектов партии в этой области уделяется особое внимание.

Секретарь Генсовета партии Андрей Турчак сообщил, что «Единая Россия» реализует ряд проектов, дополняющих государственные меры поддержки детей. В частности, совместно с Министерством просвещения РФ и Агентством стратегических инициатив (АСИ) партия проводит всероссийскую акцию «Помоги учиться дома». В ее рамках школьникам из нуждающихся семей, которые из-за коронавируса были вынуждены учиться дистанционно, передают компьютеры или планшеты. За месяц в регионы были переданы 250 тысяч планшетов и ноутбуков.

Другой цифровой проект «Единой России», который будет работать в ряде регионов, — летние онлайн-лагеря для школьников. С 1 июня они начнут открываться при школах и на базе учреждений дополнительного образования детей. Онлайн-формат досуга учеников на каникулах востребован, пока не работают оздоровительные лагеря, считают в партии.

Из-за коронавируса многие семьи оказались в сложном финансовом положении. Важно было сделать так, чтобы единовременные выплаты в 10 тысяч рублей на каждого ребенка от 3 до 16 лет, которые начисляются с 1 июня, нельзя было списывать за долги. Госдума поддержала разработанную «Единой Россией» норму.

Единовременные выплаты коснутся порядка 22 млн. детей, а вместе со взрослыми членами семьи охватят более 50 млн человек в стране, и государственная поддержка в условиях коронавируса не должна стать источником погашения долгов, — подчеркнул Турчак.

Защита и поддержка детей, института семьи важна вне зависимости от эпидемиологического форс-мажора. Законов, направленных, на улучшение качества жизни маленьких россиян, их безопасность и защиту здоровья за последний год было принято десятки.

Крайне важный аспект — защита жизни и здоровья детей. «Единая Россия» проголосовала за то, чтобы водители не имели права высаживать из общественного транспорта детей, у которых нет средств на оплату проезда. Другой закон позволяет органам правопорядка искать пропавших детей по геолокации их мобильных телефонов. Также партия на федеральном уровне добивается законодательного запрета продавать никотиносодержащие смеси несовершеннолетним.

На очередном пленарном заседании Совета Федерации сенаторы приняли новый пакет мер поддержки для нашего бизнеса и граждан. Закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации…», направленный на обеспечение развития экономики и предотвращение последствий распространения коронавирусной инфекции, предусматривает внесение изменений в 23 федеральных закона, а также включает механизмы социальной поддержки детей. Об этом сообщила Член Совета Федерации Федерального Собрания РФ от законодательной власти Севастополя, член президиума Севастопольского отделения партии «Единая Россия» Екатерина Алтабаева.

Для граждан, воспитывающих детей до трех лет, повышается размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком до 6 752 рублей, а также увеличивается максимальный размер пособия по уходу за ребенком за полный календарный месяц до 13 504 рублей, — сообщила Екатерина Алтабаева.

Помимо этого, теперь законодательно закреплены гарантии, направленные на исключение случаев снижения размера пособий при временной нетрудоспособности и в связи с материнством. В первую очередь это касается лиц, у которых средний заработок, применяемый для расчета размера пособия, не превышает минимального размера оплаты труда.