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«Ангелы Донбасса — мы очень хотели жить!» Донорская акция в Ялтинском филиале ГБУЗ РК «Центр крови»

«Ангелы Донбасса — мы очень хотели жить!» Донорская акция в Ялтинском филиале ГБУЗ РК «Центр крови»

Опубликовал: КрымPRESS в Жизнь в Республике 15:06 22.07.2024

27 июля  – День памяти детей-жертв войны в Донбассе. Она была учреждена в 2022 году указом Главы Донецкой Народной Республики для увековечения памяти о всех погибших детях ДНР, о малышах и подростках, жизнь которых трагически оборвалась под огнем вооруженных формирований Украины.

Всего вследствие военной агрессии Украины на территории Донецкой Народной Республики с 2014 года пострадала не одна сотня детей разного возраста и несколько десятков погибло. Память о невинных жертвах агрессии берегут по всей России. В Память о всех детях – жертвах войны в Донбассе в Ялтинском филиале ГБУЗ РК «Центр крови», улица Свердрова, 14 с 24 по 26 июля пройдёт донорская акция «Ангелы Донбасса» по пополнению стратегически важного запаса крови. Во время акции молодёжь может вступить в Федеральный регистр доноров костного мозга. Инициаторами социально значимой, и в буквальном смысле жизненно необходимой акции   выступают: МБУК «Ялтинская централизованная клубная система» и ГБУЗ РК «Центр крови». В эти дни любой желающий не имеющий проблем со здоровьем, обладая активной жизненной позицией и такими человеческими качествами как милосердие и сострадание, понимая, что к сожалению, ни от трагедии, ни от болезни ребёнок не застрахован, и что в наших силах помочь спасти жизнь придет чтобы безвозмездно сдать кровь, — отмечает координатор Донорского движения Ялты Екатерина Дёмина. 

Приём добровольных доноров крови в ГБУЗ РК «Центр крови» проходит по адресу г. Ялта, улица Свердлова, 14 с понедельника по пятницу с 8:00 до 13:00 часов. При себе необходимо иметь паспорт гражданина РФ и СНИЛС.

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24 июля в память о погибших детях Донбасса доноры могут изготовить бумажных журавликов, которые являются символом памяти и мира. Участники  образцовой изостудии «Палитра» филиала «Ялтинский центр культуры» Муниципального бюджетного учреждения культуры «Ялтинская централизованная клубная система» подготовили выставку творческих работ «Ангелы Донбасса», её  разместят в холле «Центра крови». Памятные мероприятия также пройдут во всех филиалах Ялтинской централизованной клубной системы.

"Ангелы Донбасса - мы очень хотели жить!" Донорская акция в Ялтинском филиале ГБУЗ РК «Центр крови»

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