Прямо сейчас:
Главная | Актуально | Анна Анохина: «Проверить достоверность выписки из ЕГРН можно с помощью указанного на ней QR-кода»
Новости Республики
Анна Анохина: "Проверить достоверность выписки из ЕГРН можно с помощью указанного на ней QR-кода"

Анна Анохина: «Проверить достоверность выписки из ЕГРН можно с помощью указанного на ней QR-кода»

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 18:29 20.05.2025

Проверить достоверность выписки из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) можно с помощью указанного на ней QR-кода. Об этом напомнила заместитель Председателя Совета министров Республики Крым Анна Анюхина.

С 1 марта 2023 года персональные данные о владельцах недвижимости стали недоступны для третьих лиц. Это нововведение стало одним из способов защиты прав заявителей и проверки информации, содержащейся в ЕГРН.

Планируя покупку недвижимости, потенциальный покупатель может запросить у продавца актуальную выписку из ЕГРН. Затем, отсканировав QR-код, расположенный в правом верхнем углу документа, с помощью смартфона, можно автоматически перейти на официальный сайт Росреестра и проверить подлинность информации.

Узнайте больше:  Путин в понедельник проведет телефонный разговор с Трампом

Заинтересованное лицо, которому передана выписка с QR-кодом, может убедиться в том, что документ был выдан официально и информация продавца соответствует данным, содержащимся в реестре.

Как отметила вице-премьер, этот простой и удобный цифровой инструмент может помочь гражданам избежать потенциальных рисков при проведении сделок с недвижимостью.

Выписку из ЕГРН можно получить как в бумажном виде в любом офисе МФЦ, так и в электронном виде через Единый портал государственных и муниципальных услуг, — отмечает Анна Анюхина.

источник: пресс-служба Правительства РК

голоса
Оцените материал
Просмотры: 2 118

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

0 комментариев
Новые
Старые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

С тегами: недвижимость в Крыму

недвижимость в Крыму

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ КРЫМА

реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2025гг.

0
Оставьте комментарий! Напишите, что думаете по поводу статьи.x