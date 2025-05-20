Анна Анохина: «Проверить достоверность выписки из ЕГРН можно с помощью указанного на ней QR-кода»

С 1 марта 2023 года персональные данные о владельцах недвижимости стали недоступны для третьих лиц. Это нововведение стало одним из способов защиты прав заявителей и проверки информации, содержащейся в ЕГРН.

Планируя покупку недвижимости, потенциальный покупатель может запросить у продавца актуальную выписку из ЕГРН. Затем, отсканировав QR-код, расположенный в правом верхнем углу документа, с помощью смартфона, можно автоматически перейти на официальный сайт Росреестра и проверить подлинность информации.

Заинтересованное лицо, которому передана выписка с QR-кодом, может убедиться в том, что документ был выдан официально и информация продавца соответствует данным, содержащимся в реестре.

Как отметила вице-премьер, этот простой и удобный цифровой инструмент может помочь гражданам избежать потенциальных рисков при проведении сделок с недвижимостью.

Выписку из ЕГРН можно получить как в бумажном виде в любом офисе МФЦ, так и в электронном виде через Единый портал государственных и муниципальных услуг, — отмечает Анна Анюхина.

источник: пресс-служба Правительства РК