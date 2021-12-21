АНО «Фонд защиты вкладчиков» сообщает о начале дополнительных компенсационных выплат вкладчикам

Право на дополнительные компенсационные выплаты имеют вкладчики, которые до 8 июня 2015 года подали в Фонд заявления о согласии на приобретение их прав (требований) по вкладам в кредитных учреждениях, имевших на 16 марта 2014 года лицензию Национального банка Украины и прекративших свою деятельность на территории Республики Крым и на территории Севастополя на основании решений Банка России, либо в соответствии с частью 2 статьи 7 Федерального закона от 2 апреля 2014 года N 39-ФЗ подали в Фонд заявления о восстановлении пропущенного срока для подачи заявлений.

Размер дополнительной компенсационной выплаты определяется путем распределения между имеющими право на эти выплаты вкладчиками суммы имущественного взноса Республики Крым пропорционально доле имеющихся у вкладчика прав (требований) в совокупном размере прав (требований) вкладчиков, превышающем 700 000 рублей, с использованием единого коэффициента пропорциональности для расчета размера дополнительных компенсационных выплат.

Сумма требований вкладчика, выраженная в иностранной валюте, определяется в валюте РФ по официальному курсу, установленному Банком России на 18 марта 2014 года.

Заключение с вкладчиками договоров уступки прав (требований) и осуществление дополнительных компенсационных выплат производятся в течение 90 дней со дня публикации настоящего сообщения по 21 сентября 2021 года (включительно).

Указанный срок в случае его пропуска вкладчиком Фондом не восстанавливается.

Для заключения договора уступки прав (требований) по вкладам (счетам) и получения дополнительной компенсационной выплаты вкладчику необходимо обратиться с документом, удостоверяющим личность, в уполномоченную Фондом организацию.

Перечень уполномоченных организаций размещен на официальном сайте Фонда (раздел «Как получить компенсационную выплату», ссылка «Адреса точек обслуживания»), а также прилагается к настоящему сообщению.

Сообщение Банка России «О приобретении прав (требований) в части, превышающей 700 000 рублей, и осуществлении дополнительных компенсационных выплат вкладчикам из средств девятнадцатого имущественного взноса Республики Крым»

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