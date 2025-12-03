АНО «Отвага» — центр сопровождения участников и ветеранов СВО, добровольцев и их семей открылся в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде состоялось официальное открытие автономной некоммерческой организации АНО «Отвага» — центра сопровождения участников и ветеранов СВО, добровольцев и их семей.

Организация выстраивает систему поддержки “одного окна”: от момента, когда человек решает заключить контракт, до адаптации и трудоустройства после возвращения.

Для многих, кто столкнулся с реальными проблемами участников СВО — бюрократией, сложностями с выплатами, лечением, ПТСР, поиском работы, — «Отвага» стала ответом на главный вопрос: «Куда идти и кто пойдёт со мной до конца?»

Какие проблемы участников СВО решает «Отвага»

На открытии много говорили не о лозунгах, а о реальной повседневности ветеранов СВО и их семей. Среди ключевых проблем участников СВО, с которыми работает центр:

сложность получения статуса и удостоверения ветерана, оформления выплат и льгот;

споры с воинскими частями и ведомствами, необходимость юридической помощи участникам СВО;

вопросы лечения, реабилитации, работы с последствиями травм и контузий;

ПТСР, тревожность, гипербдительность, эмоциональное выгорание, конфликты в семье;

отсутствие понятной системы поддержки добровольцев СВО и их близких;

трудности с трудоустройством ветеранов СВО, переобучением и адаптацией в новых коллективах.

Задача «Отваги» — не заменить государственные структуры, а соединить их в рабочий маршрут и снять с человека лишнюю беготню по кабинетам, — прокомментировал цели АНО ее соучредитель Дмитрий Мосолов.

Презентация центра сопровождения участников СВО: кто был в зале

Открытие АНО «Отвага» прошло в формате вечерней презентации. В зале были:

участники и ветераны СВО, их жёны и родители;

представители бизнеса, готовые включаться в проекты помощи и трудоустройства;

партнёры по обучению и реабилитации:

АНО ДПО «КУПНО», АНО «Северный человек» (Алексей Фисенко, нижегородское отделение), реабилитологи Центр КАМО, эксперты по тактической медицине и оснащению;

ветеранские и общественные структуры:

Ассоциация ветеранов СВО, фонд «Лотос», представители Координационного совета по вопросам СВО Общественной палаты РФ, штаб всероссийской акции взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ;

молодёжные лидеры и представители госструктур:

Молодёжное правительство Нижегородской области, молодёжный министр торговли и предпринимательства, Клуб молодых предпринимателей, Росмолодёжь;

медиа и журналисты.

Такой состав показал: тема проблем участников СВО и поддержки ветеранов становится общей задачей и для государства, и для бизнеса, и для гражданского общества.

Социальная карта ветерана СВО: сервис «одного окна»

Ключевым элементом системы «Отваги» стала социальная карта ветерана СВО. Это не просто пластиковая карточка, а:

единый идентификатор ветерана и его семьи в системе центра;

доступ к маршрутам: юридическая помощь участникам СВО, медицинские и реабилитационные услуги, психологическая поддержка, бытовые вопросы;

информация о статусе обращений и сроках;

«точка входа» в партнёрские сервисы — от НКО и благотворительных фондов до работодателей.

На открытии центра первые социальные карты были вручены ветеранам и добровольцам СВО, присутствовавшим в зале.

Это символический, но важный шаг: теперь их путь в системе — не хаотичный поиск, а сопровождаемый маршрут, — презентацию социальной карты ветеранов провел генеральный директор АНО “Отвага” — Георгий Миндалёв.

От личных историй до системных решений

Важной частью вечера стали стихи и личные истории самих участников СВО. Творческую часть вечера помогли организовать партнеры из Кординационного совета по вопросам СВО Общественной палаты РФ. Через творческие работы, участники СВО смогли рассказать о гипербдительности, бессоннице, ощущении «жизни за стеклом», вине перед теми, кто не вернулся.

Для многих гостей это стало сильным напоминанием: за словом «адаптация» стоят живые люди, а ПТСР у участников СВО — не абстракция, а ежедневная реальность.

После эмоциональной части команда «Отваги» показала, как эти состояния «ложатся» в маршруты:

психологическая и психиатрическая помощь,

работа с семьями,

сопровождение в лечении и реабилитации,

программа трудоустройства и переобучения ветеранов СВО с участием работодателей-партнёров.

Партнёры и единомышленники: кто готов помогать участникам СВО

По итогам открытия АНО «Отвага» получила предложения о сотрудничестве:

от компаний, готовых открывать рабочие места для ветеранов СВО и включаться в наставничество;

от медиков, реабилитологов и специалистов по тактической медицине, готовых участвовать в маршрутах лечения и восстановления;

от НКО и общественных объединений, работающих с добровольцами СВО, их семьями и детьми;

от представителей молодёжных структур и предпринимательских клубов, которые видят в этом не только социальную, но и кадровую повестку.

Фактически, «Отвага» становится платформой, где сходятся запросы участников СВО и ресурсы общества.

Почему это важно для тех, кто служит и кто вернулся

Для тех, кто уже прошёл или проходит СВО, и для их близких, центр сопровождения «Отвага» означает:

понятный ответ на вопрос: «Куда обращаться с проблемами после СВО?»;

не один телефон, а система людей и партнёров, готовых довести дело до результата;

помощь в юридических спорах, оформлении статуса и выплат;

поддержку в лечении, реабилитации, работе с ПТСР;

реальный шанс на трудоустройство ветерана СВО и адаптацию семьи.

Для государства и бизнеса это — снижение социальной напряжённости, профилактика криминализации, формирование здорового ветеранского сообщества и кадрового резерва из людей, которые умеют работать под давлением и нести ответственность.

Что дальше

Команда АНО «Отвага» уже анонсировала, что в ближайшие недели подробно расскажет о каждом направлении работы центра:

юридическая помощь участникам и ветеранам СВО;

сопровождение семей и работа с детьми;

психологическая поддержка и программы по ПТСР;

обучение, переподготовка и трудоустройство ветеранов СВО;

партнёрские региональные проекты с бизнесом, НКО и государством.

Но главный итог открытия уже понятен: в Нижнем Новгороде появился центр сопровождения участников СВО, добровольцев и их семей, который смотрит на эту тему не как на разовую благотворительность, а как на системную работу “от двери до результата” — и вокруг него собрались люди, готовые идти этот путь вместе и масштабировать успешные практики и проекты.

Связаться с АНО “Отвага” можно через ее официальные аккаунты:

«Отвага» — помощь, инструменты, связь

🔷 Telegram (https://t.me/otvagazv)

🔵 ВКОНТАКТЕ (https://vk.com/otvagazv)

🟡 Дзен (https://dzen.ru/otvaga)

🟠 Одноклассники (https://ok.ru/group/70000040423257)

🤖 Бот для связи (TG): @anootvagabot

Просмотры: 3