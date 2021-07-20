Аномальную жару на Юге России 22 июля сменят ливни и грозы, но ненадолго  

В конце недели придет антициклон, будет без осадков, солнечно и в пределах 28-30 градусов.

Аномально жаркая погода на Юге России в четверг сменится ливнями и грозами, температура воздуха в регионах Южного и Северокавказского федерального округов понизится на 10-15 градусов и наконец вернется в свою климатическую норму, сообщил ТАСС во вторник ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков.

Аномально жаркая погода, превышающая климатическую норму на десять градусов, наконец уйдет. В среду произойдет смена воздушных масс, в четверг регион будет пересекать холодный атмосферный фронт. В ночь на четверг он захватит Крым, днем четверга пройдет по Краснодарского краю, Ростовской и Волгоградской областям и регионам Северного Кавказа. Только вот такая резкая смена воздушных масс будет сопровождаться ливневыми дождями, грозами, местами со шквалистым ветром, градом. В конце недели на Юг России придет антициклон, будет без осадков, солнечно и в пределах 28-30 градусов, — сказал он.

В Краснодаре уже в среду температура воздуха понизится с 40 до 36 градусов, в четверг — до 28-30 градусов, потом будет держаться на уровне 25-27, 26-28 градусов. В четверг город «накроют» сильный ливень и гроза. А вот в Сочи температура воздуха резко не упадет: в среду — 30-32, в четверг — 25-27 градусов. К концу недели — 27-29 градусов.

Отдых туристов в Крыму и на Черноморском побережье в четверг будет омрачен — море везде будет штормить. В Ялте в четверг и пятницу будет прохладнее, чем в Сочи — 24-26 градусов, в субботу воздух прогреется до 30-33 градусов, — уточнил Синенков.

Итак, в Крыму портиться погода начнет в среду. Балканский циклон принесет на полуостров ливень, грозы и незначительное понижение температуры. В четверг дождливая погода также сохранится, при этом эпицентр стихии может прийтись на восток Крыма.

В связи с прохождением активного холодного фронтального раздела 21 и 22 июля в Крыму ожидаются дожди, местами очень сильные, грозы, крупный град. Усиление северо-западного ветра 20-25 м/с, — отметили в Гидрометцентре Крыма.

Уже к выходным на полуостров вернется знойная июльская температура «плюс 30 и выше».

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