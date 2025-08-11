Аномальные изменения погоды на планете становятся нормой — крымский климатолог. Сезоны меняются

Прямо сейчас:
фото: © РИА Новости . Кирилл Каллиников

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 11:40 11.08.2025

В последние годы крымчане ярко ощутили на себе изменения климата. О последних тенденциях в эфире радио «Спутник в Крыму» рассказал доцент кафедры туризма факультета географии, геоэкологии и туризма Таврической Академии КФУ имени Вернадского Игорь Вахрушев.

Мы живем в период климатических изменений. В Крыму изменения погодных параметров стали заметны даже на уровне жителей. Если раньше нам ученые говорили об изменениях температуры, то сейчас и сам человек ощущает это на себе, — отметил доцент кафедры туризма факультета географии, геоэкологии и туризма Таврической Академии КФУ имени Вернадского Игорь Вахрушев в прямом эфире радио «Спутник в Крыму».

По его словам, в начале 2025 года в международных научных журналах, посвященных изменениям климата, вышло несколько крупных публикаций, в которых многие специалисты отмечали то, что классическое восприятие сезонов меняется.

Было предложено введение новых научно обоснованных типов сезонов. Их всего три. Первое, что предлагается во введение – это ассиметричные сезоны — когда у нас тот или иной сезон длится дольше или короче обычного. Например, как у нас было в прошлом году – затяжное лето, вышедшее за пределы сентября, — сказал эксперт.

Вторая особенность – так называемые синкопирующие сезоны, то есть классические погодные сезоны, но с другими температурными показателями, выходящими за пределы нормы. Это как раз то, что в Крыму наблюдается этим летом, когда температурные показатели превышали норму.

Были определены и так называемые затухающие сезоны. Это ослабление каких-то погодных параметров. Например, все привыкли к снежной зиме, а она малоснежная, — добавил Вахрушев.

Кроме того, ученые выделяют так называемые антропогенные сезоны, то есть те, причиной которых становится человек. К примеру, сезон смога в Юго-Восточной Азии.

По его словам, в условиях изменения климата аномальные изменения погоды становятся нормой и они будут увеличиваться.

источник: РИА Новости Крым 

