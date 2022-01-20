Антирекорд: за минувшие сутки в Крыму выявлено 7 фактов хищений с банковских счетов

Добыча мошенников – почти полмиллиона рублей.

Такого еще не бывало в Крыму — за минувшие сутки в полицию обратились 7 граждан, пострадавших от мошенничеств с банковскими картами. В разных случаях потерпевшие теряли от трёх тысяч до 400 тысяч рублей. Только за одни день онлайн-преступники списали со счетов крымчан почти полмиллиона рублей.

За минувшие сутки онлайн-преступники обманули жителей Симферополя, Керчи, Алушты, Евпатории, Симферопольского района, Красногвардейского и Нижнегорского районов. Как правило, злоумышленники при реализации своей преступной схемы стремятся различными способами получить персональные данные граждан, позволяющие открыть им доступ к банковскому счету, а при покупках в интернете спровоцировать доверчивых граждан внести аванс за не существующий товар, — рассказали в полиции.

В Евпатории неизвестный под предлогом осуществления доставки товара обманным путем перевел на свой счет деньги заказчика.

В Красногвардейском районе поступили два заявления, где по телефону злоумышленники представлялись сотрудниками банковских учреждений. В первом случае мошенники под предлогом сохранения денежных средств предложили назвать проверочный код из СМС-сообщения. В результате с карты потерпевшего были списаны 40 тысяч рублей.

Во втором случае мошенники предложили установить приложение на телефон, которое открыло преступникам доступ к банковскому счету гражданина. В итоге крымчанин потерял более 13 тысяч рублей.

МВД по Республике Крым предостерегает:

— при осуществлении покупок через сайты бесплатных объявлений не отправляйте авансом деньги продавцам;

— с сомнением относитесь к объявлениям о продаже товара по сверхнизкой цене;

— не размещайте в открытом доступе персональные данные и информацию личного характера, которая может быть использована вам во вред;

— не доверяйте ссылкам на опцию «Безопасная сделка», если вам ее переслал покупатель или продавец, пользуйтесь опцией с официального сайта объявлений.

Мошенники имеют технические возможности, чтобы звонить с подменных номеров, которые отображаются как номер официального органа или учреждения, это тоже может быть использовано для осуществления преступной деятельности.

В случае, если вы стали жертвой мошенников, немедленно сообщайте об этом в полицию. Раскрывать преступления «по горячим следам» всегда легче. Телефон полиции – 102.

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