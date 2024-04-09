АО «Российский экспортный центр»: прием заявок на участие во Всероссийском конкурсе «Экспортер года 2024»

«Экспортер года в сфере промышленности»;

«Экспортер года в сфере машиностроения»;

«Экспортер года в сфере базовой продукции АПК»;

«Экспортер года в сфере готовой продукции АПК (высокие переделы)»;

«Экспортер года в сфере услуг»;

«Трейдер года».

Дополнительные номинации:

«Прорыв года»;

«Новая география»;

«Лучшая женщина-экспортер»;

«Лучший молодой предприниматель-экспортер»;

«Ответственный экспортер ESG»;

«Лучший экспортер в сфере электронной торговли».

На начальном этапе у экспортеров будет запрашиваться только один документ – электронная копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе.

Принять участие в конкурсе могут компании, у которых нет неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней и штрафов, просроченной задолженности перед бюджетом Российской Федерации.

Не могут быть соискателями премии иностранные юридические лица, а также компании, которые учреждены юридическими лицами, в уставном капитале которых доля участия иностранных юридических лиц, зарегистрированных в офшорных зонах, превышает 50%. Определение победителей и призеров «Экспортера года» проходит в два этапа – первый на уровне каждого федерального округа, затем из числа компаний, занявших 1-е место по итогам окружного этапа, будут отобраны лучшие экспортеры страны. Церемония награждения победителей и призеров федерального этапа состоится в октябре 2024 года в Москве на Международном экспортном форуме «Сделано в России» при участии первых лиц государства.

С более подробной информацией о конкурсе, в том числе с конкурсной документацией, можно ознакомиться на официальном сайте АО «Российский экспортный центр» https://www.exportcenter.ru/awards/