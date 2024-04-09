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АО «Российский экспортный центр»: прием заявок на участие во Всероссийском конкурсе «Экспортер года 2024»

АО «Российский экспортный центр»: прием заявок на участие во Всероссийском конкурсе «Экспортер года 2024»

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 12:53 09.04.2024

АО «Российский экспортный центр» начал прием заявок на участие во Всероссийском конкурсе «Экспортер года 2024». Конкурс проводится в рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт» при поддержке Минпромторга России, Минэкономразвития России и Минсельхоза России.

Заявки принимаются с 1 апреля по 30 июня 2024 года. Принять участие в конкурсе могут крупные компании, малый и средний бизнес и индивидуальные предприниматели.

Премия «Экспортер года» в 2024 году будет вручаться в шести основных и шести дополнительных номинациях в зависимости от размера компании.

Основные номинации:

  • «Экспортер года в сфере промышленности»;
  • «Экспортер года в сфере машиностроения»;
  • «Экспортер года в сфере базовой продукции АПК»;
  • «Экспортер года в сфере готовой продукции АПК (высокие переделы)»;
  • «Экспортер года в сфере услуг»;
  • «Трейдер года».

Дополнительные номинации:

  • «Прорыв года»;
  • «Новая география»;
  • «Лучшая женщина-экспортер»;
  • «Лучший молодой предприниматель-экспортер»;
  • «Ответственный экспортер ESG»;
  • «Лучший экспортер в сфере электронной торговли».

На начальном этапе у экспортеров будет запрашиваться только один документ – электронная копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе.

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Принять участие в конкурсе могут компании, у которых нет неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней и штрафов, просроченной задолженности перед бюджетом Российской Федерации.

Не могут быть соискателями премии иностранные юридические лица, а также компании, которые учреждены юридическими лицами, в уставном капитале которых доля участия иностранных юридических лиц, зарегистрированных в офшорных зонах, превышает 50%. Определение победителей и призеров «Экспортера года» проходит в два этапа – первый на уровне каждого федерального округа, затем из числа компаний, занявших 1-е место по итогам окружного этапа, будут отобраны лучшие экспортеры страны. Церемония награждения победителей и призеров федерального этапа состоится в октябре 2024 года в Москве на Международном экспортном форуме «Сделано в России» при участии первых лиц государства.

С более подробной информацией о конкурсе, в том числе с конкурсной документацией, можно ознакомиться на официальном сайте АО «Российский экспортный центр» https://www.exportcenter.ru/awards/

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