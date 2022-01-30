Апельсин — лечебные свойства, применение и противопоказания

Апельсин. Плоды отличаются превосходным вкусом и ароматом, приносят большую пользу здоровью. Учеными доказано, что витамин С, входящий в состав апельсина, разрушает раковые клетки. В одном апельсине содержится суточная норма этого полезного витамина. В состав апельсинов входит множество фитохимических элементов, содержащих соединения каротиновой кислоты. Присутствует в апельсине лимонная кислота, придающая аромат фрукту. В плодах апельсина найдены сахара, витамины В1, В2, В6, Р, провитамин А. Также полезными будут действия пектиновых и азотистых веществ. Фрукт содержит углеводы, клетчатку, золу, фитонциды, калий, фосфор, кальций. В кожуре выявлены эфирные масла.

Апельсин — Полезные свойства

Мякоть апельсина полезна при потере аппетита, способствует нормализации работы пищеварительного тракта. Употребление кисло-сладкой мякоти цитрусового плода помогает наладить нормальное выделение желчи. Полезен апельсин при авитаминозе, применяется как профилактическое средство, предотвращающее многие желудочно-кишечные проблемы. Укрепляет иммунную систему и улучшает обменные процессы. Рекомендуется употребление апельсинов при гипертонии, атеросклерозе, ожирении.

Быстрее и эффективнее с помощью апельсина лечатся болезни печени, устраняются болезненные симптомы при подагре. Любители жирной пищи должны вводить в свой рацион оранжевые плоды, поскольку съеденная тяжелая пища, взаимодействуя с полезными веществами и кислотами, содержащимися в мякоти, лучше переваривается. Употребление фрукта уменьшит риск сердечных болезней и закупорки вен. Народная медицина назначает апельсины при инфекциях ротовой полости, для устранения язв.

Благодаря сильным фитонцидам апельсин можно называть природным антибиотиком: с его помощью устраняются микробы и уменьшается риск инфекционных заболеваний. Регулярное введение апельсина в рацион исключает гнилостные процессы в кишечнике, устраняет влияние токсинов на организм и выводит токсины. При хронических запорах, особенно у пожилых людей, народная медицина рекомендует употреблять мякоть и сок фрукта утром натощак или перед сном.

Апельсины тонизируют нервную систему, помогают справляться с усталостью, депрессией, повышают настроение. Яркие плоды обладают успокоительным действием, снижают частоту сердцебиения, избавляют от судорог, уменьшают количество припадков при эпилепсии. В цитрусовых плодах много лимоноидов, имеющих уникальные свойства и способных блокировать размножение раковых клеток. Также эти вещества помогают при лечении опухолей ротовой полости, кожи, легких, желудка, тонкого и толстого кишечника. Фолиевая кислота полезна для беременных, предотвращает развитие патологий у младенцев, сохраняет здоровье сосудистой системы.

Масло апельсина

Давно известно, что апельсины содержат эфирное масло, благотворно действующее на органы и системы. Эфирное масло апельсина улучшает настроение, устраняя депрессионные проявления, тревогу, тоску, восстанавливает энергетику после тяжелой болезни, способствует регенерации кожи. Масло сладкого апельсина позволяет вернуть остроту зрения, убирает воспаление и кровоточивость десен. Лечебное масло является легким желчегонным средством, нормализующим углеводный и жировой баланс, действует как очистительное средство при образовании токсинов в организме.

Апельсиновое масло укрепляет защитные функции организма, предупреждает простуды и грипп. В косметологи применяют масло апельсина для волос. Оно придает волосам невероятный блеск, приятный аромат, смягчает кожу головы и укрепляет волосяные луковицы. Используется масло апельсина для лица: оно омолаживает, повышает упругость кожи, устраняет сухость, разглаживает морщины, устраняет отеки.

Сок апельсина

В свежем соке присутствуют многие полезные вещества, содержащиеся в плодах этого южного фрукта, сохраняются они и при замораживании. Ароматный сок апельсина рекомендуется при мочекаменной болезни и хронических заболеваниях желчного пузыря. Всё богатство полезных веществ, содержащихся в диетическом продукте, можно ощутить, регулярно употребляя сок несколько раз в день. Исцеляющий сок апельсина возбуждает аппетит, нормализует пищеварение, действует как диуретическое средство.

Поливитаминный напиток рекомендуется к употреблению при подагре, авитаминозах, гипертонии, он помогает бороться с атеросклерозом. Апельсиновый сок обладает антиоксидантными свойствами, оказывает оздоровительное воздействие на организм, выводит из организма продукты обмена и токсины, тем самым исключая появление болезней.

Цедра апельсина

Апельсиновая цедра – богатейший источник витаминов и биологически активных веществ. Её применение позволяет обогащать организм полезными веществами для усиления иммунной системы, предупреждения онкологических заболеваний. Цедра помогает быстрее выздоравливать после инфекционных болезней и является средством в профилактике инсультов и расстройств сердечно-сосудистой системы. Вещества цедры приводят в норму уровень холестерина в крови.

Цедра апельсинов, польза которой доказана научным путем, применяется для приготовления различных отваров и настоек. Полезно пить такие средства при болезненных менструациях и отеках, вызванных нарушением солевого баланса.

Кожура апельсина

Кожура апельсина содержит лимонную кислоту, препятствующую накоплению в плодах нитратов и нитритов. От присутствия вредных веществ в организме рекомендуется отвар и настой из корок апельсина в сочетании с лекарственными травами.

Отвар из кожуры апельсина: следует смешать кожуру апельсина, тмин и кору крушины в равных частях, залить 1 стаканом воды, кипятить 5 минут и пить после настаивания по 200 граммов утром и вечером.

Настой кожуры апельсина: при гастрите с пониженной кислотностью полезен настой из кожуры апельсина, листьев вахты, травы золототысячника, корневища аира, горькой полыни. 1 столовую ложку сырья заливают 1 стаканом кипятка, кипятят на водяной бане в закрытой посуде 15 минут, охлаждают при комнатной температуре и процеживают. Принимают настой 3 раза в день за 30 минут до еды по 100 г.

Аромат кожуры апельсина способен избавить от бессонницы, после принятия ванны с добавлением сухих корок наблюдается умиротворение, спокойствие и уверенность. Высушенные кусочки кожуры в Китае используют против кашля, головной боли.

Апельсин — калорийность

Витамины и полезные ингредиенты в большой концентрации находятся в кожуре, мякоти и белых перепонках апельсина. Присутствие в мякоти апельсина пищевых волокон важно для тех, кто хочет всегда быть стройным. Волокна разбухают в желудке, способствуют меньшему усваиванию углеводов. После одного съеденного апельсина чувство сытости сохраняется в течение двух-трех часов, при этом калорийность равна 70–90 ккал.

Витаминный состав апельсина:

витамин А (ретинол), поддерживающий функционирование иммунной системы организма, улучшающий зрение и состояние волос, ногтей, кожи;

витамин В1 (тиамин), обеспечивающий обмен веществ в организме и регулирующий функционирование центральной нервной системы;

витамин В2 (рибофлавин), участвующий во всех метаболических процессах, улучшающий состояние кожи и волос, обеспечивающий рост организма и образование клеток крови (эритроцитов) и защитных антител;

витамин В3 или РР (ниацин), успокаивающий нервную систему, улучшающий пищеварение и расщепление полезных веществ, а также полезен для здоровья кожных покровов и суставов;

витамин В5 (пантотеновая кислота), способствующий лучшему усвоению других витаминов, а также стимулирующий выработку гормонов надпочечников, половых гормонов и гормона роста;

витамин В6 (пиридоксин), снижающий уровень холестерина в крови, обеспечивающий гармоничную работу нервной системы и способствующий нормальной работе мышц, в том числе и сердечной;

витамин С (аскорбиновая кислота), который является антиоксидантом, улучшает стрессовую устойчивость, способствует эффективному усвоению железа и кальция, участвует в процессах образования кровяных клеток, увеличивает сопротивление организма аллергическим реакциям и обладает противовоспалительным действием;

витамин Е (токоферол), регулирующий работу репродуктивной и эндокринной систем, очищающий организм от токсинов и берущий участие в обменных процессах кожи, благотворно влияющий на состояние волос и кожных покровов;

витамин Н (биотин), стабилизирующий количество сахара в крови и способствующий продуцированию гемоглобина, также положительно влияющий на состояние кожи, волос и ногтей.

Кроме целого витаминного комплекса, апельсин содержит ряд полезных минеральных веществ:

кальций;

калий;

магний;

железо;

цинк;

фосфор;

натрий.

Все эти микро- и макроэлементы способствуют правильной работе внутренних органов и систем организма, очищению крови от токсинов, помогают улучшить аппетит, способствуют выработке энергии, заживлению ран, запускают процессы омоложения и обновления кожи.

Виды апельсинов

Апельсины имеют огромное множество видов и сортов. На сегодняшний день известны четыре вида растения:

обыкновенные – с желтой мякотью;

корольки – с ярко-красной мякотью;

яффские – с толстой кожурой;

пупочные – с оранжевой мякотью.

В Россию апельсины завозят из Турции и Марокко. В супермаркетах можно купить такие сорта как «Валенсия» – с тонкой кожурой, ярко-оранжевого цвета с мелкими точками и сладким вкусом – и «Вашингтон Нэвил», который имеет сочные, кисло-сладкие с толстой кожурой и небольшим количеством семян плоды. Также популярными являются апельсины, выращиваемые во Вьетнаме и на Сицилии. В мире выведено более 300 сортов апельсинов.

Апельсин красный (кровавый)

Красные апельсины выращиваются на Сицилии, яркую окраску им даёт вещество антоциан. На степень окрашивания также влияют климатические особенности той зоны, где произрастает растение, на Сицилии они идеальны. Благодаря обилию солнца и отсутствию дождей в плодах накапливается сахар и фрукты приобретают интенсивный аромат и цвет. Плод меньше обычного апельсина, имеет ребристую поверхность и практически не содержит косточек. Существует три вида кровавых апельсинов: Tarocco (Италия), Sanguinello (Испания) и Moro (Сицилия).

Данному сорту присущи очень вкусные, сочные и ароматные плоды с привкусом малины и с горчинкой. В красных плодах содержится больше витамина С, чем у других их собратьев. Многие научные исследования показали, что красный апельсин может принести пользу для здоровья человека именно из-за содержания красного пигмента. Употребление красных плодов способствует лечению от ожирения, предупреждает сердечно-сосудистые болезни. Сок кровавого апельсина предотвращает развитие сахарного диабета. Красный апельсин поставляет организму простые углеводы и минералы.

Противопоказания апельсина

При употреблении апельсинов нужно соблюдать умеренность, так как данный фрукт понижает давление и может вызвать аллергию. Нужно помнить, что апельсин раздражает слизистую желудочно-кишечного тракта и почек. Противопоказаниями являются язва желудка, энтериты, колиты. Нельзя злоупотреблять плодами при повышенной кислотности желудочного сока, при холециститах, гепатитах. Сок нужно разбавлять наполовину водой.

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