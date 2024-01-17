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Арбитражный суд Республики зарегистрировал три новых иска о взыскании ущерба от «водной блокады» полуострова
На фото пресс-службы Госсовета РК Ефим Фикс

Арбитражный суд Республики Крым зарегистрировал три новых иска о взыскании ущерба от «водной блокады» полуострова

Опубликовал: CrimeaPRESS в Актуально 14:01 17.01.2024

Государственный Совет Республики Крым продолжает оказывать помощь субъектам хозяйственной деятельности в подготовке исковых заявлений и необходимых процессуальных документов о возмещении ущерба, причинённого в результате организации Украиной «водной блокады» полуострова и перекрытия Северо-Крымского канала.

Арбитражный суд зарегистрировал 3 новых исковых заявления от предприятий агропромышленной и санаторно-курортной отраслей. Так, индивидуальные иски подали: общество с ограниченной ответственностью «АГРОМАКС», отель «Пальмира-Палас» и Гостиничный комплекс «Ореанда».  Список пострадавших субъектов хозяйственной деятельности не исчерпан, работа в этом направлении продолжается, — сообщил первый заместитель Председателя Госсовета РК Ефим Фикс.

По словам парламентария, всем предприятиям, желающим подать иски, будет оказана всесторонняя методическая и консультативная помощь, а также юридическое сопровождение в ходе процесса.

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