Арбитражный суд Республики Крым зарегистрировал три новых иска о взыскании ущерба от «водной блокады» полуострова

Государственный Совет Республики Крым продолжает оказывать помощь субъектам хозяйственной деятельности в подготовке исковых заявлений и необходимых процессуальных документов о возмещении ущерба, причинённого в результате организации Украиной «водной блокады» полуострова и перекрытия Северо-Крымского канала.

Арбитражный суд зарегистрировал 3 новых исковых заявления от предприятий агропромышленной и санаторно-курортной отраслей. Так, индивидуальные иски подали: общество с ограниченной ответственностью «АГРОМАКС», отель «Пальмира-Палас» и Гостиничный комплекс «Ореанда». Список пострадавших субъектов хозяйственной деятельности не исчерпан, работа в этом направлении продолжается, — сообщил первый заместитель Председателя Госсовета РК Ефим Фикс.

По словам парламентария, всем предприятиям, желающим подать иски, будет оказана всесторонняя методическая и консультативная помощь, а также юридическое сопровождение в ходе процесса.