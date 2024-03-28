Арбитражный суд РК рассматривает дело о взыскании ущерба с Украины из-за энергетической блокады Крыма

В Арбитражном суде РК прошло предварительное судебное заседание по делу о взыскании с Украины ущерба бюджету из-за энергетической блокады Крыма. На нем, по информации председателя республиканского парламента РК Владимира Константинова, было заявлено ходатайство о рассмотрении дела в закрытом режиме, которое суд удовлетворил.

Параллельно юристы занимаются подготовкой типового искового заявления для юридических лиц, которые понесли убытки в результате энергоблокады.

Тем, кто изъявит желание сформировать собственный иск, рабочей группой будет оказана вся необходимая поддержка, — отметил Константинов. — Мы не сомневаемся в правоте и своевременности проводимой нами работы. Убеждён, что судебные решения по энергоблокаде, которой Украина нанесла Крыму ущерб, исчисляемый триллионами рублей, будут предъявлены Киеву и его западным хозяевам после нашей Победы в СВО.