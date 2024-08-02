Арендатору игровой комнаты симферопольского ТЦ «Лоцман», где произошел пожар, избрали домашний арест

Центральный районный суд Симферополя отправил под домашний арест учредителя фирмы, арендовавшего детскую игровую комнату в торговом центре в Симферополе, где 30 июля произошел пожар. Об этом в своем

Ранее главное следственное управление Следственного комитета России по региону сообщало о задержании директора батутного центра по подозрению в организации и выполнения работ, не отвечающих требованиям безопасности, предназначенных для детей.

Сегодня, 1 августа 2024 года, исполняющий обязанности прокурора Центрального района города Симферополя Павел Дашковский поддержал ходатайство следователя об избрании руководителю фирмы меры пресечения в виде домашнего ареста. Ходатайство удовлетворено Центральным районным судом города Симферополя, — говорится в сообщении.

Пожар в торговом центре в Симферополе произошел 30 июля на третьем этаже, где проводились ремонтные работы в детской комнате. Огонь охватил 500 кв. м, частично обрушилась кровля. Были эвакуированы 130 человек, никто не пострадал. Возбуждено уголовное дело по факту выполнения работ, не отвечающих требованиям безопасности, предназначенных для детей (п. «б» ч. 2 ст. 238 УК РФ).

Следователи установили, что днем 30 июля на территории детского батутного центра с нарушением техники безопасности выполнялись строительно-ремонтные работы с применением шлифовальной машинки. Искры от аппарата попали на легковоспламеняющиеся детские поролоновые кубы, которые не были ограждены, в результате чего начался пожар.