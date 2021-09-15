Археологи КФУ им. Вернадского нашли коллекцию украшений знати и оружие воинов аланских племён

На раскопках в могильнике Опушки учёные Крымского федерального университета (КФУ) им. Вернадского обнаружили редкую по своей сохранности коллекцию украшений III века н.э., выполненную в сердоликовом стиле — одна пара серёг, три браслета и два нагрудных украшения, а также древние мечи. Об этом сообщил доктор исторических наук, профессор кафедры истории древнего мира и средних веков КФУ Игорь Храпунов.

По словам специалистов, ювелирные предметы могли принадлежать только высокопоставленным особам. Они найдены в захоронении предков средневековых алан, которые жили на территории Крыма в III в. н.э. По наличию украшений не только рядом с останками женщин, но и детей, археологи сделали вывод, что высокое социальное положение у аланских племён передавалось по наследству.

Большинство найденных образцов хорошо сохранились и представляют ценность для музейной коллекции. Серьги целиком золотые, у серебряных браслетов фольгой покрывались отдельные детали. Украшения относятся к позднеримскому полихромному или, как его ещё называют, сердоликовому стилю. Его отличительная особенность – инкрустация крупными сердоликами и рельефный орнамент. Этот стиль был распространён от Дуная до Кавказа и датируется второй половиной III – первой половиной IV века нашей эры, – рассказал Игорь Храпунов.

Также археологи нашли новые экземпляры мечей аланских воинов с вырезами у пяты клинка, относящиеся к IV веку. В отличие от большинства оружия, которое обычно клали у пояса захороненных, эти мечи всегда находятся на головах и плечах погребённых воинов. Такие экземпляры находят в разных регионах Европы, но большая часть происходит именно из Крыма и Северного Кавказа.

Уникальность могильника Опушки в том, что он стал местом захоронений сразу пяти древних культур: позднескифской, среднесарматской, позднесарматской, германской и аланской. Раскопом мы соединили участки могильника, с погребениями разных культур. Сейчас мы исследовали 1/7 могильника Опушки и, надеемся, что дальнейшие раскопки помогут определить причины такого внимания к данному месту носителей пяти различных культур, – дополнил Игорь Храпунов.

Научная работа проводится в рамках гранта РФФИ: «Исследование могильника Опушки: итоги и перспективы». Грант реализуется с ноября 2020 года по ноябрь 2021. В научный журнал «Краткие сообщения института археологии», входящий в реферативную базу Scopus, принята публикация по промежуточным результатам исследования.

Фото и материалы: пресс-служба КФУ им. Вернадского.