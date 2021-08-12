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Археологи Крымского федерального университета нашли редкую византийскую печать
фото: © Михаил Погомий / Пресс-служба Крымского федерального университета

Археологи Крымского федерального университета нашли редкую византийскую печать

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Крыма сегодня 19:21 12.08.2021

Археологи Крымского федерального университета нашли редкую свинцовую печать IX-X века, которая могла принадлежать византийскому чиновнику, на территории княжеского дворца в бывшей столице средневекового княжества Феодоро на Мангупском плато в Бахчисарайском районе Крыма. Об этом сообщил руководитель экспедиции, декан исторического факультета Крымского федерального университета Александр Герцен.

Свинцовые печати, принадлежавшие важным лицам Византийской империи, её чиновникам, являются очень редкими и имеют для нас чрезвычайно большое значение. Ими опечатывались документы. Тогда конвертов не было, и документы сворачивались в трубочку, перевязывались верёвочкой или помещались в кожаные или деревянные цилиндры, которые тоже закрывались и опечатывались. Конечно, сами документы не сохраняются, а вот печать есть, и она индивидуальная. Мы нашли ещё несколько похожих изделий, но они очень сильно оплавлены. Свинец не любит высоких температур, а дворец погибал в пожаре, – цитирует пресс-служба вуза Александра Герцена.

По его словам, экспедиция Крымского федерального университета исследует Мангуп уже 15 лет, и в этом году на объекте была найдена тысячная монета. Всего за летний сезон 2021 года археологи обнаружили порядка 40 монет.

В этом году нами была найдена здесь тысячная монета, теперь уже счёт пошёл на вторую тысячу. Памятники нумизматики являются для нас важнейшими объектами, поскольку это лучшее отражение и экономических, и товарно-денежных отношений, и культуры, и искусства, причём нескольких эпох, начиная с Позднеримской империи и заканчивая Османской империей, когда Мангуп входил в состав турецких владений после его захвата в 1475 году, – говорит Александр Герцен.

Кроме того, археологи обнаружили практически целую керамическую амфору IX-X века, в которой предположительно хранили вино или воду.

Мангуп – средневековый город-крепость в Бахчисарайском районе Крыма, который являлся столицей княжества Феодоро, сформированного в середине XIV века. В этом году археологи добрались до слоёв более раннего периода – V-VII вв, когда на Мангупском плато только начала формироваться мощная крепость. Кроме того, археологи продолжают изучение могильника, относящегося к начальному периоду освоения этой территории – концу IV-VII вв.

Археологи Крымского федерального университета нашли редкую византийскую печать

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