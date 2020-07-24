Архитекторов и студентов Севастополя приглашают к участию в конкурсе с призовым фондом 750 тысяч рублей

На заседании набсовета Агентства стратегических инициатив (АСИ) анонсирован форум «Сильные идеи для нового времени», где выберут 100 решений по развитию экономики, социальной и технологической сфер страны. Один из треков форума — архитектура «гибкого города».

В преддверии мероприятия на краудплатформе 100gorodov.ru стартовал архитектурный конкурс-эксперимент «21 идея для «гибкого города» с призовым фондом 750 тысяч рублей. Это пилотный проект Центра городских компетенций АСИ в части поддержки архитектурных прорывов. По итогам конкурса планируется выпустить книгу идей, в которую войдут лучшие решения. Ожидается, что конкурс будет проводится ежегодно, — отмечают в пресс-службе Центра городских компетенций АСИ.

Конкурсная процедура состоит из двух этапов: сначала команды подают заявки на участие, затем единовременно получают детализированное техническое задание, в котором указывается, в каком именно аспекте им нужно придумать и визуализировать идею «гибкого города». Срок исполнения задания – 24 часа.

Приз за первое место составляет 400 000 рублей, за второе — 200 000 рублей, за третье – 150 000 рублей. Также победители конкурса смогут посетить финал форума «Сильные идеи для нового времени», который пройдёт 21 сентября в Сочи.

Участие в конкурсе бесплатное. Архитекторы и студенты архитектурных вузов Севастополя могут подать заявку по ссылке: https://100gorodov.ru/architecture

Города каждый день испытывают внутреннее и внешнее давление, подвергаются все новым испытаниям и переосмысляются. Экологические и техногенные катастрофы, финансовые и социальные кризисы, эпидемии и торговые войны, сокращение населения в одних местах и стремительный рост в других — все это заставляет их каждый раз вновь и вновь себя переосмыслять, нередко полностью ломая сложившиеся уклады жизни и перестраивая среду под новые условия. Ответом на эти вызовы может стать «гибкий город» — новый тип поселения, который органично приспосабливается к динамично меняющимся внутренним и внешним условиям. «Гибкий город» — это сумма пространств от частных домовладений до общественных территорий, которые свободно адаптируются под воздействием внешних условий и изменений внутренних потребностей, — говорят в Центре городских компетенций АСИ.

Эксперты ЦГК АСИ подчеркивают, что постоянные трансформации городской среды как новая норма – один из исследовательских моментов конкурса. Город, который постоянно меняется под потребности человека, город-«трансформер», отвечающий на новые вызовы оптимальным пространственным ответом, — возможно, это единственное решение, позволяющее сохранить городскую ткань в мире постоянных перемен, где конвертация одного формата в другой – важнейшая составляющая.

В рамках наших инициатив по работе с территориями мы видим, какие ограничения накладывают на себя участники пространственных изменений. Далеко не всегда они связаны с экономикой, бюрократией, нормотворчеством и прочими проблемами развития городов. Зачастую речь идет о внутренней цензуре, которую архитекторы, урбанисты, социологи накладывают на себя сами. Нам захотелось помочь сломать эту внутреннюю цензуру, организовав разговор вне рамок сиюминутной повестки. Мы предлагаем поговорить о городском проектировании в условиях той новой нормы, которая состоит из постоянных изменений любого свойства. И приглашаем к участию в конкурсе архитекторов, которым интересна интеллектуальная игра, выходящая за рамки стандартных проектировочных решений, — комментирует руководитель Центра городских компетенций АСИ Татьяна Журавлева.

Как считает руководитель образовательных программ Центра городских компетенций АСИ Илья Токарев, современные города – это жесткие и неповоротливые системы, которые испытывают сильное перенапряжение от соприкосновения с глобальными и быстрыми переменами.

Коронакризис продемонстрировал неготовность решений в области взаимодействия людей и городских пространств. Когда в «банке решений» есть только такие опции, как изоляция, остановка всех процессов и последующий их запуск, значит, по большому счету, решений нет. Нет системы обработки, противостояния или принятия, а также управления негативными и позитивными изменениями. Наиболее подходящим понятием в настоящее время является «гибкий» город. В него включается весь корпус концепций по стратегическому планированию территорий: «здоровый город», «умный город», «комфортный город» и прочее. В рамках конкурса мы снимаем для участников все ограничения, кроме искусства архитектурного мышления и визуализации. Наиболее подходящей апробированной моделью для подобного разговора мы сочли формат 24 часа, уже знакомый ряду российских команд. Ждем в итоге интересных решений, которые имеют все шансы быть реализованными, — подчёркивает Илья Токарев.