Архитекторы Севастополя считают, что ремонтные работы на ул. Большая Морская велись без проекта

Севастопольские архитекторы проанализировали выполненную реконструкцию улицы Большая Морская и прилегающих к ней двух площадей и пришли к выводу, что ремонтные работы велись без проекта. Такую информацию Союз архитекторов Севастополя предоставил «Севастопольской газете» , приложив подробные основания такого мнения.

В марте-апреле 2020 года созданная комиссия Союза архитекторов Севастополя по благоустройству в составе экспертов — Александра Гладкова и Елены Белоус провела анализ выполненных работ, в результате чего выявила следующие нарушения, недостатки и промахи столичных реконструкторов.

Нарушены строительные нормы и правила

По мнению архитекторов, при реконструкции были нарушены целый ряд норм и правил. Среди явных нарушений указывается на неправильное устройство водоотведения с кровли зданий.

Кроме того, устройство входов в помещения, расположенных на первых этажах, игнорирует требования доступной среды. Они выполнены без учета потребности маломобильных групп населения, передвигающихся на колясках.

Устройство пешеходных переходов также не соответствует ГОСТу — их ширина должна быть не менее трех метров!

Уничтожили и повредили объекты культурного наследия

Севастопольские архитекторы зафиксировали нарушения Федерального закона «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» от 25.06.2002 N 73-ФЗ (ст. 40, 45, 60) и УК РФ (ст 243, в части уничтожения или повреждения объектов культурного наследия.

Речь идет об изменении облицовки, высоты и габаритных размеров ступеней, площадок и парапетов Таврической лестницы, а также облицовки, высоты и габаритных размеров ступеней, площадок и подпорных стен лестницы у кинотеатра «Победа».

Помимо этого, изменены облицовка, высота и габаритные размеры ступеней, площадок и подпорных стен сквера у дома на Большой Морской, 3.

Изменены облицовка, высота и габаритные размеры ступеней, площадок и подпорных стен лестниц курдонера с бюстом адмирала Кузнецова и др., изменены облицовка, высота и габаритные размеры ступеней, площадок и подпорных стен перед домом по адресу Большая Морская, 24, — зафиксировала комиссия.

Нарушены размеры улично-дорожной сети

Явным нарушением приказа Министерства культуры РФ от 11 января 2016 г. «О включении города Севастополя в перечень исторических поселений федерального значения, утверждении границ территории и предмета охраны исторического поселения город Севастополь» является изменение трассировки и размеров улично-дорожной сети, в том числе площадей Ушакова и Лазарева.

В частности, перенесен переход у Таврической лестницы (переход следует трактовать как часть улицы Таврическая и максимально приблизить его к створу лестницы.

Утрата аутентичности

Именно о потере аутентичности более всего переживают севастопольцы, и, по мнению местных архитекторов, как раз это и случилось.

Комиссия зафиксировала частичное разрушение (изменение) объектов культурного наследия: снос афишной тумбы на площади Ушакова, установку перголы на площади Ушакова, устройство на той же площади фонтана, а также газонов на тротуарах.

Архитектурные ошибки

По мнению архитекторов, строители допустили и целый ряд архитектурных нарушений. Так, на площади Ушакова нарушена пространственная композиция — деревья, высаженные на овальной клумбе закрывают обзор на здание Матросского клуба и превращают открытое пространство площади в улицу.

Столбы наружного освещения расставлены формально без учета характерных особенностей пространства улицы, ее застройки, пешеходных переходов и наличия открытых пространств. Яркий пример — расположение столба освещения напротив кинотеатра «Победа», который грубо смещен с оси композиции, — пришла к выводу комиссия.

Одним из самых существенных нарушений архитекторы посчитали отсутствие на протяжении почти половины улицы ливневой канализации, что в дальнейшем повлечет дополнительные работы по ее устройству.

Специалисты также считают безосновательным использование на протяжении всей улицы различных радиусов приствольных клумб.

В ущерб безопасности

Изменения, внесенные в структуру улицы в ходе ее реконструкции, неминуемо приведут к снижению уровня безопасности.

Архитекторы аргументируют этот свой вывод следующим: создавшимся уклоном тротуара на пересечении улиц Суворова и Большой Морской, сужением проезжей части на площади Лазарева, созданной конфигурацией паркомест вдоль улицы (сужение проезжей части), размещением овальных клумб вдоль автомобильной парковки, что явно становится помехой для пассажиров при высадке их из автомобиля.

Размер площадок, устроенных на входе в помещения первых этажей зданий, также не добавит ни удобства людям, ни безопасности.

По итогам перечисленного члены комиссии высказали обоснованное предположение, что работы по реконструкции улицы Большая Морская и двух прилегающих площадей «велись без проекта, что является нарушением ГК РФ. Статья 743, ГК РФ. Статья 759, ГрК РФ, Статья 48, ГрК РФ. Статья 52, №73-ФЗ, Статья 45), либо без грамотного Технического задания на эти работы, либо и то и другое делалось непрофессионально, и безграмотно».

Источник: «Севастопольская газета»