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Архив Севастополя: открыта виртуальная выставка фронтовых писем времен Великой Отечественной войны
источник иллюстрации: пресс-служба Правительства Севастополя

Архив Севастополя: открыта виртуальная выставка фронтовых писем времен Великой Отечественной войны

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 14:15 07.05.2025

Архив нашего города представил новую виртуальную выставку «Времен связующая нить. Фронтовые письма периода Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. в Архивном собрании Города-Героя Севастополя». Выставка посвящена Севастополю  в годы Великой Отечественной войны и позволяет читателям прикоснуться к военному времени  через личные истории и переживания непосредственных участников событий.

Фронтовые письма, представленные на выставке, раскрывают не только судьбы отдельных бойцов, их мысли и чувства, но и демонстрируют уникальную систему работы военно-полевой почты, которая обеспечивала связь фронта и тыла.

Судьбы героев, чьи письма представлены на выставке, сложились по-разному. Но память о них, об их чувствах и переживаниях, сохранилась в семейных архивах. Эти письма, переданные на хранение в Архив города Севастополя, стали ценным дополнением к нашей коллекции документов о Великой Отечественной войне. Они словно «времен связующая нить», объединяющая поколения россиян и позволяющая каждому почувствовать свою причастность к истории Отчества, – комментирует главный архивист Марина Соловьева.

Виртуальная выставка доступна онлайн на сайте архива.

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источник: пресс-служба Правительства Севастополя 

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