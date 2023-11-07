Архсовет Севастополя рассмотрел концепцию благоустройства балаклавской набережной

Архитектурно-художественный совет под председательством губернатора города Севастополя Михаила Развожаева 7 ноября рассмотрели концепцию благоустройства набережной Балаклавской бухты. Проект представил руководитель ООО «НЭЙКИД» Николай Стрелкович.

Концепция благоустройства набережной предполагает использование бионических форм, повторяющих контуры природы и усиливающих связь стиля набережной с окружающей местностью. В качестве основного архитектурного приема мы выбрали стиль био-тек, в котором для создания уникальной среды сочетаются новые технологии и природные элементы. Мы с уважением относимся к прошлому, внимательно смотрим в будущее, и в то же время вписываем нашу архитектуру в культурный и природный контекст. Мы используем материалы и решения, которые гармонируют как с архитектурным контекстом города, так и со стилистикой яхтенной марины и бионикой самих яхт, чтобы создать единый стиль и гармоничную атмосферу, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя Николая Стрелковича.

Губернатор отметил, что предложенный проект касается исключительно благоустройства набережной и не предусматривает глобального внесения изменений в уже сложившийся облик Балаклавы.

Вместе с этим, нам предстоит реконструкция исторических, знаковых для города зданий — в том числе и объектов культурного наследия: дачи Апраксина, дачи Щербина, дачи врача Педькова, охотничьего домика князя Юсупова и склада коньячного завода Шитта. Но предметом сегодняшнего обсуждения это не является, все эти проекты будет рассматривать научно-методический экспертный совет при Севнаследии, — отмечает Михаил Развожаев.

Живой интерес членов архсовета вызвала идея восстановления исторической тенистой платановой аллеи вдоль улицы Калича. Авторы проекта предложили классическую трехрядную структуру, которая «создаст зоны безопасной эксплуатации причала 7Б, обособленную велодорожку со стороны улицы и широкую центральную часть с возможностью вариативного использования — проведения сезонных выставок и мероприятий, экспозиции арт-объектов».

Авторы проекта, также предложили высадить на набережной ароматные травы и использовать в оформлении зон отдыха различные текстуры —дерево и камень. Озеленять территорию предложили с использованием хвойных и лиственных растений в пропорции 70/30 процентов.

Член архитектурно-художественного совета, депутат Вячеслав Горелов выразил пожелание установить на набережной такие же скамейки, как и во всем городе — вместо тех, что были предложены авторами.

Предложенный вариант скамеек создает ощущение их зыбкости, хлипкости — их нужно закреплять для безопасности людей. Вместо них лучше использовать те формы, которые в Севастополе де-факто существуют.

Михаил Развожаев отметил, что идея состояла в создании для Балаклавы отдельной коллекции уличной мебели.

Справедливый вопрос насчет технической состоятельности скамеек. Прикручивать их болтами к набережной — не лучшая идея. Планировалось создать для Балаклавы эксклюзивный дизайн, но вопрос функциональности, надёжности уличной мебели, конечно, в приоритете, — заявил глава города.

Директор Севастопольской детской художественной школы Александр Бурцев подчеркнул важность сохранения культурного кода Балаклавы, в частности, рыбацких бригад:

Людям интересно наблюдать за процессом: как рыбаки вытаскивают рыбу, сушат и ремонтируют сети. Рыбаки и лодки — это часть Балаклавы, ее прелесть. Выхолащивание этой «бытовой» культуры означает утрату традиций. Точно так же нужно сохранить и фрагменты пушек, оставшиеся на набережной.

Участвовавшая в архсовете депутат Государственной думы Татьяна Лобач отметила, что также важно рассмотреть при формировании единого пространства вопрос интеграции придомовых территорий.

Хотелось бы более детально рассмотреть сквер возле Назукина, 25 и возле библиотеки Куприна. Там и возле институт, есть небольшие островки зелени, это зеленые пространства, которые уже существуют, там уже растут деревья, и что мы будем делать? Я понимаю, что в сквере возле Назукина, 25 стоят ларьки, и я бы хотела, чтобы мы на будущее убрали там забор и вписали этот сквер в общую концепцию набережной, чтобы это была небольшая парковая зона, — говорит она.

Михаил Развожаев отметил, что все привычные для жителей и гостей Балаклавы объекты останутся на своих местах.

Рыбаки, естественно, останутся в бухте, их никто не тронет — это часть балаклавского колорита. Сейчас речь идет об объектах второй линии — они будут приспосабливаться: что-то пойдет под торговлю или гостиничное дело, а в промзоне, которая уже сформировалась, будем делать рыбацкий стан — может быть, с постоянным рынком или с рынком выходного дня, этот вопрос еще будет обсуждаться. В любом случае все, что создает особую балаклавскую атмосферу, будет сохранено, — заявил губернатор.

Архсовет принял сегодняшнюю представленный проект за основу, все детали и уместность использования новых для города элементов будут в дальнейшем открыто обсуждать на наблюдательном совете, как это происходило при реконструкции улицы Большая Морская.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя