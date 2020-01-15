Арина Новосельская: «В 2020 году в Крыму проведут более 800 значимых культурных событий»

О том, что культурно-событийный календарь Республики Крым 2020 года включает проведение свыше 800 значимых фестивальных, творческих, социокультурных, выставочных и научных мероприятий и проектов, сообщила министр культуры Республики Крым Арина Новосельская.

В этом году в Крыму состоятся традиционные популярные фестивали, которые широко известны не только в нашей стране, но и в странах ближнего и дальнего зарубежья: Международный фестиваль «Великое русское слово», Ялтинский Международный кинофестиваль «Евразийский мост», Международный фестиваль античного искусства «Боспорские агоны», Открытый фестиваль детского и семейного кино «Солнечный остров», Военно-исторический фестиваль «Альминское дело», Международный научно-творческий симпозиум «Волошинский сентябрь», Международный Гумилевский поэтический фестиваль «Коктебельская весна», Кинофестиваль «Человек, познающий мир», Открытый фестиваль документального кино «Крымдок», Международный музыкально-поэтический Цветаевский фестиваль, — цитирует министра пресс-службе ведомства.

Также глава ведомства отметила, что в течение года запланировано открытие ряда межрегиональных и межмузейных выставочно-экспозиционных проектов из частных собраний, коллекций музеев Республики Крым, других субъектов Российской Федерации. В частности, в сотрудничестве с Елабужским государственным историко-архитектурным и художественным музеем-заповедником, Свердловским областным краеведческим музеем им. О.Е. Клера, Государственным музеем А.С. Пушкина, Российским этнографическим музеем, Государственным историко-архитектурным и природным музеем-заповедником «Парк Монрепо», Тульским государственным музеем оружия, Государственным музеем-заповедником «Гатчина». При этом Министерство культуры республики ведет деятельность, направленную на разработку новых туристических, экскурсионных программ и маршрутов в музеях-заповедниках и дворцах Крыма, где наблюдается стойкий рост числа посетителей.

На открытых площадках уникальных дворцово-парковых ансамблей полуострова совместно с республиканскими музеями, театрами и концертно-зрелищными организациями будут проведены событийные и культурно-развлекательные мероприятия, являющиеся местом притяжения туристов и крымчан, в числе которых: Фестиваль живой истории «Тарханкут заповедный», программы «Под сенью Воронцовского платана», «В Массандровском дворце чарующее музыки звучанье», «Под сводами пещеры «Мраморная», «Вечерний Бахчисарай». Будет продолжена и обширная гастрольно-концертная деятельность, предполагающая постановку премьерных спектаклей, новых театрализованных представлений и концертных программ, гастрольные туры на территории Республики Крым и за ее пределами, – отмечает Арина Новосельская.

Кроме того, в муниципальных образованиях Республики Крым состоится цикл мероприятий, приуроченных к юбилейным и памятным датам, знаменательным и праздничным событиям. Так, запланирован масштабный комплекс мероприятий, посвященных 75-летию Великой Победы, а также к столетию со дня открытия Крымской республиканской универсальной научной библиотеки имени Ивана Франко.

Говоря о фестивалях, направленных на поддержку одаренных детей, министр акцентировала, что Министерство культуры РК является учредителем и поддерживает порядка 30 конкурсов и фестивалей детского творчества и исполнительского мастерства, среди которых: Международный конкурс молодых пианистов имени Алемдара Караманова, Всероссийский конкурс-пленэр студентов художественных училищ «Крымская палитра», Детско-юношеский концертно-образовательный фестиваль юных талантов «Бархатные встречи», Всекрымский творческий проект «Триумф талантов Тавриды», Конкурс ансамблевого музицирования «Ликующий аккорд Тавриды», Международный конкурс исполнителей на народных инструментах им. Г. Шендерёва. Учреждениями образования в сфере культуры ежегодно проводится более сотни мероприятий и конференций (Региональный конкурс-фестиваль детского и юношеского творчества «Крымский мир: созвездие», Всероссийская студенческая научно-практическая конференция «Крымский мир: культурное наследие», Научно-практическая конференция «Крым в общероссийском культурном пространстве: реалии, проблемы и перспективы», другие).

Помимо этого, планируется организация в республиканских библиотеках конкурсов, литературных чтений, значимых мероприятий по продвижению чтения, таких как Литературный фестиваль «КрымБукФест», Республиканская неделя детской и юношеской книги, Дни славянской письменности и культуры. В сфере народного творчества будет реализовано свыше десяти республиканских фестивалей, среди которых можно выделить Всероссийский интернациональный фестиваль «Дружба народов», Всероссийский фестиваль изобразительного и декоративно-прикладного искусства «Крымская мозаика», Межрегиональный фестиваль-конкурс казачьей культуры «Крымские тулумбасы».

По словам Арины Новосельской, Крым продолжит активно принимать участие во всех без исключения федеральных акциях, например, «Ночь кино», «Ночь музеев», «Ночь искусств», «Библионочь», завоевывая лидирующие позиции среди субъектов Российской Федерации.