Арт-кластер «Таврида» ищет единомышленников для продвижения в регионах творческих проектов

Арт-кластер «Таврида» начинает набор амбассадоров, медиаамбассадоров и наставников региональной команды «Таврида.АРТ». Они помогут творческим людям со всей страны узнать больше о том, что такое «Таврида» и какие возможности она открывает для реализации личностного потенциала и повышения культурной среды в регионах.

Региональная команда «Таврида.АРТ» — это сообщество молодых и энергичных людей, участников проектов «Таврида.АРТ», специалистов в медиасфере и лидеров молодёжной политики, которые помогают открывать новые возможности для молодёжи в регионах России и оказывают поддержку в продвижении арт-кластера «Таврида». В проекте выделяют три направления развития: амбассадоры, медиаамбассадоры и наставники.

Подать заявку в состав региональной команды могут участники проектов «Таврида.АРТ» в возрасте от 18 до 35 лет из субъектов Российской Федерации, а также граждане иностранных государств, проживающие на территории страны, которую представляют. Иностранцы могут претендовать на статус «международный амбассадор» и представлять арт-кластер за рубежом — в стране, где проживают и реализуют собственные творческие инициативы.

Регистрация на участие в отборе открыта с 4 по 16 февраля включительно на сайте https://tavrida.art/ambassadors

Амбассадор как доверенное лицо «Тавриды» нужен для привлечения творческой молодёжи из регионов России и является проводником творцов к участию в летних школах Академии «Меганом», фестивале «Таврида.АРТ», программах Академии творческих индустрий «Меганом» и в других проектах. Медиаамбассадоры занимаются продвижением арт-кластера в региональном инфополе, создают уникальный контент в соцсетях, участвуют в информационной кампании, а также взаимодействуют с блогерами и СМИ. Наставниками становятся амбассадоры и медиаамбассадоры прошлых лет, показавшие отличные результаты своей работы и готовые делиться опытом, направлять и вдохновлять команды.

«Амбассадор — это тот человек, который разделяет ценности арт-кластера «Таврида» и стремится менять к лучшему культурную среду в родном регионе. В этом сезоне для амбассадоров в качестве бонуса мы подготовили закрытые форматы, планируем как минимум 3 большие встречи. У участников будет возможность пообщаться со звёздами, блогерами, лидерами творческих изменений. В целом, готовим много сюрпризов», — рассказывает руководитель проекта «Амбассадоры «Тавриды» Аким Рудаков.

Для самих представителей «Тавриды» в регионах статус амбассадора или медиаамбассадора открывает возможность стать медийным и узнаваемым в своём городе, получить опыт публичных выступлений, а также в перспективе стать резидентом или сотрудником арт-кластера «Таврида».

Мы ждём заявки от молодых творцов, которые уже успели влюбиться в «Тавриду», у которых достаточно энергии и, конечно, времени, чтобы заниматься продвижением проектов арт-кластера в своём регионе. На статус медиаамбассадора могут претендовать ребята, которые активно ведут соцсети, умеют работать с контентом и имеют опыт взаимодействия со СМИ и блогерами, — делится куратор направления «медиаамбассадоры» Елизавета Барабина.

За 6 лет работы программы амбассадоров команда представителей арт-кластера в регионах стала настоящим сообществом единомышленников, к которому стремятся примкнуть молодые деятели со всей страны.

Региональная команда — это семья, которая всегда поддержит и даст новые пути личностного развития, — рассказывает лучший амбассадор 2024 года Эдуард Бирюков. — В этом сезоне я планирую стать наставником для новых амбассадоров. Хочу передать ребятам все успешные практики, которые применяются у нас в Белгородской области, и транслировать через себя ценности арт-кластера в другие регионы.

В марте на площадке Академии творческих индустрий «Меганом» состоится съезд региональной команды, который объединит амбассадоров, медиаамбассадоров и их наставников, а также представителей комитетов по делам молодёжи и творческих сообществ федеральной сети арт-резиденций «Таврида.АРТ». Участники выездной встречи узнают о планах и проектах арт-кластера на 2025 год. Вернувшись в свои регионы, амбассадоры будут выступать с публичными презентациями для целевых аудиторий проектов «Таврида.АРТ», а медиаамбассадоры — создавать и распространять контент, который позволит молодёжи понять, что такое «Таврида» и какие возможности она даёт. За сезон 2024 года молодые представители арт-кластера посетили более 100 теле- и радиоэфиров в регионах и провели более 500 офлайн- и онлайн-презентаций проектов «Таврида.АРТ» для творческой молодёжи.

источник: пресс-служба арт-кластера «Таврида.АРТ»

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