Арт-кластер «Таврида»: открыта регистрация на десятый сезон образовательных заездов

С 17 апреля открывается регистрация на участие в образовательных заездах арт-кластера «Таврида» (проект Росмолодёжи) для молодых профессионалов творческих индустрий от 18 до 35 лет. Первый заезд «Самый верный путь» впервые пройдет в Москве на ВДНХ с 2 по 8 июня в рамках Международной выставки-форума «Россия». Все последующие заезды пройдут в Крыму.

К участию приглашаются музыканты различных направлений, уличные художники, танцовщики и хореографы, артисты и режиссеры уличного театра и театра кукол. Регистрация на первый заезд доступна по ссылке и продлится до 6 мая.

Образовательный заезд «Самый верный путь» будет посвящен продакшну и продвижению молодых артистов в сфере современной музыки, развитию индустрий уличных театров и театра кукол, интеграции культуры стрит-арта в городскую среду, а также популяризации танцевального искусства. На одной площадке соберется более 400 участников из разных регионов России. Вместе им предстоит работа в рамках пяти арт-школ.

Под руководством опытных наставников в арт-школе современной музыки музыканты будут работать над созданием новых русскоязычных треков, участвовать в кастингах и готовиться к выступлениям на фестивале молодого искусства «Таврида.АРТ». Участники арт-школы уличного театра раскроют для себя секреты создания уличных спектаклей и узнают, как попасть на лучшие уличные фестивали. В арт-школе театра кукол актеры и режиссеры разовьют навыки оживления куклы, создания персонажей и взаимодействия со зрителем. Арт-школа стрит-арта объединит творчество уличных художников на территории ВДНХ и привлечет внимание аудитории к разнообразию уличного искусства. Участники арт-школы хореографии будут искать новые формы синтеза традиционных танцевальных стилей, отражающих самобытность народностей и этнических групп России, и инновационных решений в хореографии.

Образовательный заезд «Самый верный путь» пройдет с 2 по 8 июня в Москве на ВДНХ в рамках Международной выставки-форума «Россия». Участие бесплатное. Подать заявку можно до 6 мая на сайте: https://clck.ru/3A7jMz

источник: пресс-служба арт-кластера «Таврида.АРТ»