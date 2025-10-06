Арт-кластер «Таврида»: в Крыму пройдёт Зелёный фестиваль. Регистрация завершается!

Прямо сейчас:
иллюстрация: пресс-служба арт-кластера "Таврида.АРТ"

06.10.2025

25 октября в Крыму на территории арт-кластера «Таврида» пройдёт Зелёный фестиваль. Тысячи жителей и гостей полуострова помогут озеленить прибрежную зону и смогут бесплатно посетить десятки культурных событий. Среди них — концерт Олега Газманова, творческие мастер-классы, большой пикник, ярмарка крымских мастеров и обмен растениями. Успейте зарегистрироваться на Зелёный фестиваль до 12 октября — ограничений по возрасту нет: https://clck.ru/3Nx7sY.

Зелёный фестиваль — это настоящий осенний праздник для всей семьи. Так, на главной сцене пройдут интерактивные конкурсы с подарками, мыльное шоу, выступления артистов, диджеев и воздушных гимнастов. Финальным аккордом вечера станет концерт Народного Артиста России Олега Газманова и Группы «Эскадрон».

По традиции зрители фестиваля внесут свой вклад в формирование зелёного будущего юго-восточного Крыма. В этом году взрослые и дети высадят более 3 500 деревьев и кустарников: туи, кипарисы, сосны, кедры и другие виды, подходящие для местного климата.

В Пункте культурного обмена каждый желающий сможет обменять своё домашнее или садовое растение любого размера, главное, чтобы оно было здоровым и с полноценной корневой системой. Участники расскажут о своих растениях, ответят на тематические вопросы и бесплатно унесут с собой нового зелёного друга.

На этом программа фестиваля не заканчивается: гостей ждут более 150 творческих мастер-классов, иммерсивная выставка на тему природных явлений Крыма, спортивные активности, а также «Зелёный ситком», на котором звёздный эксперт поделится советами по уходу за домашним садом.

На большом «зелёном» пикнике все желающие бесплатно насладятся горячими напитками и блюдами из специального меню. Ярмарка крымских мастеров удивит изделиями местных ремесленников, а экскурсии «Зелёный маршрут» раскроют секрет, как ботаника сочетается с искусством.

Для тех, кто планирует задержаться в Городе молодых творцов на несколько дней, открыта возможность остановиться в комфортных номерах Академии «Меганом». Забронировать номер можно на сайте арт-кластера. Важно отметить, что для этого необходимо предварительно оформить цифровой пропуск «Таврида.АРТ 365».

За два года проведения Зелёный фестиваль собрал 13 500 зрителей. В 2023 году жители и гости региона высадили 1 600 растений, а в 2024-м — свыше 3 500. Звёздными участниками события становились группы «ЧАЙФ» и The Hatters, исполнители Хабиб и Клава Кока.

Успейте зарегистрироваться на Зелёный фестиваль до 12 октября на сайте. Для держателей цифрового пропуска «Таврида.АРТ 365» срок регистрации продлён до 24 октября.

источник: пресс-служба арт-кластера «Таврида»

