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Аспирантка КФУ Татьяна Акулова вошла в Совет обучающихся при Минобрнауки России
фото: пресс-служба КФУ

Аспирантка КФУ Татьяна Акулова вошла в Совет обучающихся при Минобрнауки России

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 12:33 06.11.2024

Подведены итоги отбора в состав Совета обучающихся при Министерстве науки и высшего образования Российской Федерации. Это совещательно-консультативный орган, который помогает наладить диалог между министерством и студентами российских вузов.

По результатам отбора в состав совещательного органа вошло 110 активных студентов вузов и научных организаций России. Единственным представителем от Республики Крым стала аспирантка философского факультета Таврической академии, ведущий специалист центра молодёжных проектов и ресурсного обеспечения КФУ им. В. И. Вернадского Татьяна Акулова.

Это не личная история удачи, а часть большого проекта Совета обучающихся Университета. Мы хотим, чтобы голос каждого студента был услышан на федеральном уровне, и чтобы каждый студент знал, что Совет — это больше, чем люди, состоящие в нём, — отмечает Татьяна Акулова.

Совет обучающихся при Министерстве науки и высшего образования России — один из самых масштабных совещательных органов студенческой молодежи. Он образован для учета мнений обучающихся по вопросам реализации государственной политики в сфере социальной поддержки и социальной защиты, молодежной политики и воспитательной деятельности.

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источник: пресс-служба КФУ

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