Ассоциация организаций и экспертов профориентации запустила карьерный проект для студентов и школьников

Ассоциация организаций и экспертов профориентации в партнёрстве с онлайн-платформой SuperJob запустила профориентационный проект для информирования школьников, студентов ведущих вузов и молодых специалистов о возможностях карьерного развития на рынке труда РФ. Проект реализуется при поддержке Грантов Мэра Москвы для социально ориентированных НКО Комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы.

Ассоциация организаций и экспертов профориентации создала карьерную платформу с целью информирования молодых специалистов, студентов, школьников и их родителей о том, какие профессиональные сферы для самореализации есть сегодня на российском рынке труда, какая квалификация и навыки нужны для старта карьеры в различных областях, в каком учебном заведении предпочтительнее обучаться и о многом другом. На официальном сайте проекта profori.ru в разделе о профессиях можно узнать о таких специальностях, как логист, менеджер по подбору персонала, экономист, маркетолог, PR-менеджер, бренд-менеджер, юрист, product-менеджер и UI/UX-дизайнер, — отмечают в пресс-службе онлайн-платформы SuperJob.

Для каждой специальности на сайте разработана подробная «карта» с описанием общей информации о профессии, зарплатных диапазонах для специалистов с различным стажем работы, основным функционалом и подсказками, где можно обучиться профессии. В каждой «карточке» есть информация и о том, в каких компаниях можно работать и какие вакансии открыты в столице и регионах, а также о том, что может помочь молодым людям в начале карьеры (стажировки, проф. мероприятия и курсы образовательного маркетплейса SuperJob).

На данный момент Ассоциация запустила партнерства с такими ведущими российскими вузами, как МИФИ, МФТИ, РАНХиГС, ВАВТ Минэкономразвития России, РЭУ им. Г.В. Плеханова, ГУУ, РГСУ, МГТУ «СТАНКИН», ДА МИД РФ, МИСИС, РХТУ им. Д.И. Менделеева, НГУ, НГУЭУ, СПбГУТ, Московский Политех, ВлГУ и другими. Также в программе уже участвуют два суза – «Технологический колледж № 21» г. Москвы и «Ленинградский областной колледж культуры и искусства».

Ольга Зенина, президент Ассоциации организаций и экспертов по профориентации: «Ассоциация призвана быть помощником молодых специалистов, студентов учебных заведений, школьников и их родителей. Наша цель — вдохновлять, обучать молодых людей, помогать им осознанно выбирать свой профессиональный путь и создавать основу для их успешного развития и карьерного роста. Мы предлагаем уникальные инструменты и методики, помогающие выявить и развить потенциал ребят, содействуя эффективному выбору их профессионального пути».

Ассоциация организаций и экспертов по профориентации» уже 4 года создает социально значимые проекты в области профориентации и построения карьеры всероссийского уровня. SuperJob выступает информационным партнером проекта, а также предоставляет актуальную информацию о рынке труда на основе данных от Исследовательского центра компании.

Подробнее о проекте: https://profori.ru/