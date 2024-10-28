Аварийная хроника происшествий на дорогах Крыма: за минувшую неделю пятеро погибших

По информации ГИБДД, с 21 по 27 октября 2024 года на дорогах Крыма зарегистрировано 24 ДТП, в которых 5 человек погибли, в том числе 3 несовершеннолетних, 28 человек получили ранения различной степени тяжести, среди них 7 детей.

С участием пешеходов произошло 7 ДТП, в которых 1 погиб, 6 человек пострадали, в том числе 3 ребенка.

Пресечено 187 фактов управления транспортными средствами с признаками опьянения, в том числе 16 водителей привлечены повторно, за что предусмотрена уголовная ответственность, — сообщили в Госавтоинспекции.

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