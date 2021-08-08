Август – жарь! В Крыму, южных и центральных регионах России прогнозируют аномальную жару

Температура воздуха достигнет 40 градусов.

Аномальная жара до 36-37 градусов прогнозируется в Липецкой, Тамбовской, Воронежской, Курской, Белгородской областях в ближайшие дни. В Крыму, на юге России и в регионах Поволжья также ожидается сильная жара — температура будет достигать 38-40 градусов. Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

В Липецкой, Тамбовской, Воронежской, Курской, Белгородской областях температура ожидается на 7-8 градусов выше нормы. Будет сильная жара до 36-37 градусов. Такая жара там будет минимум до 9 августа. Если она задержится еще на пару дней, то будет уже волна тепла. На юге европейской России, в Краснодарском крае, Ставрополье, Крыму тоже прогнозируется очень жаркая погода с температурой 35-38 градусов. В Дагестане, Чечне, Ингушетии температура будет достигать 40 градусов, — рассказал он.

По словам Вильфанда, Поволжье также ожидает жаркая погода в ближайшие дни. Особенно тепло будет в Самарской области, где прогнозируется 36-38 градусов тепла.

В Крыму на следующей неделе сохранится чрезвычайная пожарная опасность. Напомним, на территории полуострова действует особый противопожарный режим. Запрещено разведение костров, сжигание сухой растительности, мусора, травы, листвы и других отходов, в том числе в частных жилых домах, садоводческих и огороднических товариществах. Также действует запрет на посещение и въезд автотранспорта в лесные массивы.

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