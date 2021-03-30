Авиация Южного военного округа перебазировалась в Крым и на побережье Азовского моря

Как сообщает пресс-служба Южного военного округа, подразделения 58-й общевойсковой армии ЮВО совершили марши комбинированным способом на общевойсковой полигон Опук. В Крым также стянуты силы авиации.

На общевойсковом полигоне Опук в Крыму в ходе учений будет одновременно задействовано более 40 транспортно-боевых вертолетов Ми-8АМТШ для переброски тактического воздушного десанта мотострелковых подразделений 58-й общевойсковой армии ЮВО и морской пехоты Черноморского флота. Безопасность воздушных коридоров на учениях обеспечат четыре звена ударных вертолетов Ми-28Н и Ка-52, а также эскадрилья транспортно-боевых вертолетов Ми-35, — говорится в сообщении.

Отмечается, что в рамках сдачи контрольной проверки в войсках ЮВО будет задействовано свыше 150 вертолетов армейской авиации.

Параллельно авиация ЮВО перебазировалась на Азовское побережье для проведения отборочного этапа конкурса воздушных асов «Авиадартс АрМИ — 2021». К состязаниям допущено по 2 экипажа от авиационных соединений и воинских частей ЮВО, которые показали лучшие результаты в ходе предыдущего этапа конкурса, проведенного в местах дислокации.

В ходе соревнований военным летчикам необходимо пройти заданный маршрут общей протяженностью около 150 км, в указанное время выйти на 3 поворотных пункта, а также преодолеть систему ПВО на одном из участков маршрута. Также при выполнении полетных заданий на определенном рубеже экипажам предстоит поразить различные цели, совершить сброс авиабомб, пуск неуправляемых ракет и выполнить стрельбы из авиационной пушки, — уточняет пресс-служба округа.

В окружном этапе конкурса принимают участие экипажи штурмовиков Су-25СМ, истребителей Су-27 и Су-30СМ, истребителей-бомбардировщиков Су-34, многоцелевых всепогодных боевых вертолетов Ка-52 «Аллигатор», ударных вертолетов Ми-28Н «Ночной охотник», Ми-35М и транспортно-штурмовых вертолетов Ми-8АМТШ «Терминатор».