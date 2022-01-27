Авокадо — лечебные свойства, польза и применение. Масло авокадо

Авокадо – вечнозеленое растение, приносящее плоды, которое относится к роду Персея семейства лавровых. Если само растение называют персеей американской, то плод, который дает это дерево, именуется авокадо, а в народе – «масляная груша».

Персея американская – дерево весьма высокое, способное достигать 20 метров. Ствол чаще всего прямой, от него отходит множество веток. Листья имеют форму эллипса, их длина в среднем составляет 35 см. Во время цветения на дереве появляются небольшого размера цветы, имеющие зеленый окрас, располагаются они в пазухах листьев.

Сам плод представляет собой фрукт в форме груши, эллипса, либо шара. По мере созревания авокадо увеличивается в размерах и может достигать 20 см в длину. Масса спелого плода варьируется в пределах от 50 г до 1,8 кг. Внутри него находится одно крупное семя. Если плод неспелый, то кожица, покрывающая его, будет иметь темно-зеленый окрас. После полного созревания авокадо, по прошествии некоторого времени, кожура становится черного цвета. Мякоть плода жирная, сочная, маслянистая, имеет желто-зеленый или зеленый цвет. На вкус она слегка сладковатая, некислая.

Дерево начали культивировать с древних времен, археологи указывают на то, что люди выращивали его еще до наступления нашей эры – в третьем тысячелетии. Сейчас оно произрастает во многих тропических и субтропических регионах мира, среди которых Латинская и Южная Америка, Африка, Ближний Восток и пр. С одного дерева можно собрать до 200 кг плодов. Сортов авокадо насчитывается более 400. Несмотря на то, что в Европе авокадо не растет, приобрести плод можно здесь круглогодично.

Какой вкус у авокадо?

Вкус у авокадо оригинальный, деликатный и неяркий, напоминает не то терпкую грушу, не то тыкву. Если плод недозрелый, то по вкусу он будет больше всего похож именно на неспелую грушу. Когда авокадо созревает, то его мякоть становится нежной, жирной, как сливочное масло с добавлением в него пюре из зелени. Возможен ореховый привкус, схожий с тем, который остается во рту после употребления в пищу кедровых орешков.

Благодаря столь необычному вкусу авокадо широко используется в кулинарии. Его добавляют в салаты, в холодные закуски, в бутерброды. Чтобы внешний вид фрукта и его вкус не испортился из-за окисления на воздухе, авокадо сбрызгивают соком лимона или лайма.

Самым известным блюдом с добавлением авокадо является гуакамоле – закуска, традиционная для Мексики.

Польза авокадо

Польза авокадо обусловлена входящими в его состав витаминами, растительными жирами, антиоксидантами:

За счет высокого содержания калия регулярное употребление авокадо в пищу позволяет нормализовать сердечный ритм, улучшить функционирование головного мозга. В целом этот плод благоприятно сказывается на работе сердца, препятствует развитию атеросклероза, инфарктов, инсультов.

Полезен авокадо при отеках, его потребление будет способствовать выводу лишней жидкости из организма.

Получаемые из авокадо соли фолиевой кислоты защищают женщин от рака груди, а мужчин от рака простаты, способствуют профилактике анемии. Особенно в витамине В9 нуждаются беременные женщины, так как его нехватка провоцирует развитие дефекта нервной трубки плода. Доказано, что предпочтительнее получать витамин из продуктов питания, чем потреблять его синтетический аналог. Поэтому если нет противопоказаний, авокадо должен обязательно присутствовать на столе будущей матери.

Употребление авокадо способствует снижению уровня холестерина в крови, улучшению работы печени. Это возможно благодаря входящим в его состав ненасыщенным жирным кислотами и фолиевой кислоте.

Витамин К, содержащийся в авокадо, способствует нормализации процесса свертываемости крови, быстрому заживлению ран, профилактике внутренних кровотечений. Он помогает организму лучше усваивать кальций, витамин D, предупреждая развитие остеопороза. Витамин К, входящий в состав мякоти авокадо, выступает в качестве мощного антиоксиданта, борясь с попавшими в организм токсинами: афлатоксином, кумарином и пр.

Еще одним мощнейшим антиоксидантом, содержащимся в авокадо, является витамин С. Он способствует укреплению иммунной системы, регенерации тканей, защищает организм от бактерий и вирусов, нормализует проницаемость капилляров, выводит токсины, оказывает положительное влияние на работу всех органов, а особенно – на поджелудочную и щитовидную железу.

Употреблять авокадо рекомендуют все ведущие диетологи мира, несмотря на высокую калорийность плода. Есть его нужно в ограниченных количествах, но на столе худеющего человека этот фрукт будет не лишним. Он содержит полезные жирные кислоты, которые помогают организму бороться с избыточным весом. Авокадо является вкусной и полезной альтернативной сливочному маслу.

В небольшом количестве в авокадо содержится пиридоксин, который, в первую очередь, отвечает за нормализацию обменных процессов в организме, учувствует в построении белков. Он же защищает человека от негативного влияния стрессов, регулирует деятельность нервной системы.

Фрукт превосходит большинство своих собратьев по содержанию витамина Е, который защищает клетки от старения, способствует насыщению их кислородом.

Неоценима помощь авокадо в борьбе с онкологическими заболеваниями, слабоумием, сердечнососудистыми патологиями. Все это возможно благодаря входящему в его состав глутатиону – мощнейшему антиоксиданту, который в большом количестве присутствует в мякоти плода.

Благодаря пищевым волокнам, авокадо нормализует деятельность ЖКТ, а масляная структура мякоти плода позволяет избавляться от запоров.

Полезен не только сам плод, но и масло, которое из него получают. Оно обладает теми же качествами, что и сам авокадо, но при этом они усилены в несколько раз, так как концентрация полезных веществ в масле выше, чем в мякоти. Кроме пищевой промышленности, масло используется и в косметологии. Оно помогает ухаживать за волосами, кожей лица и тела.

Итак, наиболее ценными считаются девять свойств.

Улучшает состояние сердца и сосудов. Спелые плоды содержат много калия, необходимого для полноценной работы сердечно-сосудистой системы. Включение авокадо в рацион снижает вероятность развития инфаркта миокарда, инсульта, ишемии, атеросклероза.

Обеспечивает мочегонный эффект. Авокадо мягко выводит излишки жидкости, предотвращая образование отеков.

Способствует профилактике рака. Регулярное употребление фрукта снижает вероятность развития злокачественных опухолей за счет высокой концентрации фолиевой кислоты.

Снижает холестерин. Ненасыщенные жирные кислоты и фолиевая кислота способствуют снижению уровня холестерина, улучшают работу печени.

Улучшает свертываемость крови. Содержание витамина К обуславливает кровоостанавливающие свойства, делает авокадо незаменимым помощником при лечении долго заживающих ран.

Действует как антиоксидант. Комплекс витаминов и глутатион создают надежную защиту от инфекций, бактерий, ядов и токсинов.

Борется с лишним весом. Употребление фрукта в умеренном количестве способствует более быстрому похудению.

Замедляет старение. Витамин Е способствует насыщению клеток кислородом, предотвращает их старение.

Нормализует функции ЖКТ. Наличие пищевых волокон и маслянистая консистенция способствуют стабильной работе кишечника, избавляют от запоров.

Вред авокадо

Вред авокадо может принести лишь тем людям, которые имеют индивидуальную непереносимость латекса и цитрусовых, так как после употребления плода в пищу возможна аллергическая реакция.

Не стоит включать в рацион листья дерева, а также косточку, которая находится внутри плода. Они содержат ядовитые вещества и способны не только вызвать аллергию, но и провоцировать серьезное отравление. Опасна кожура и косточка авокадо как для людей, так и для животных.

Также не стоит потреблять в пищу слишком большое количество мякоти плода, она имеет высокую калорийность и может способствовать набору веса. Детям фрукт следует предлагать с осторожностью, так как он не является привычным для организма ребенка, проживающего в России или Европе, а значит, может спровоцировать аллергическую реакцию.

Калорийность и энергетическая ценность

Калорийность авокадо составляет 160 ккал на 100 г .

Энергетическая ценность авокадо:

Белки 2 г;

Жиры от 14,66 и до 30 г;

Углеводы 1,83 г;

Пищевые волокна от 3,65 до 6,7 г;

Насыщенные жирные кислоты 2,1 г.

Расчет энергетической ценности произведен на 100 г мякоти плода.

Масло авокадо: косметические свойства

Косметические свойства масла авокадо разнообразны. Его используют для того, чтобы увлажнить кожу лица, насытить ее питательными веществами, усилить кровообращение. В результате эпидермис получает большое количество кислорода, выработка коллагена и эластина усиливается, кожа становится подтянутой и упругой.

Масло авокадо предотвращает появление нежелательных возрастных изменений внешности, способствует уменьшению пигментации, борется со старением. Его можно применять при любом типе кожи, оно отлично подходит для ежедневного использования. Полезно масло будет в борьбе с угревой сыпью и воспалениями.

Нежная кожа вокруг глаз разгладится, если на нее ежедневно наносить масло авокадо. Оно позволяет защитить кожу от пагубного воздействия холода и ветра в зимние месяцы, а летом – минимизирует вредное влияние ультрафиолетовых лучей.

Способы применения масла авокадо:

Борьба со стриями (растяжками).

Укрепление десен.

Уход за ногтями, в том числе массаж ногтей.

Выполнение массажа тела.

Обогащение косметики.

Избавление от морщин.

Аромамассаж.

Масло для загара.

Как компонент, входящий в состав масок для ухода за лицом.

Итак, масло авокадо используется следующим образом:

Борьба с растяжками . Для приготовления средства потребуются эфирные масла лаванды и мандарина (мандариновое масло можно заменить маслом нероли (горького апельсина)). Базой выступает масло авокадо (столовая ложка) и миндальное масло (4 столовых ложки). Эфирные масла добавляются в количестве 7 капель, если применять масло мандарина, то его потребуется 5 капель. Полученное средство нужно втирать в те места, где есть стрии. Делать это можно до беременности, для укрепления кожи, и даже после того, как растяжки уже появились.

. Для приготовления средства потребуются эфирные масла лаванды и мандарина (мандариновое масло можно заменить маслом нероли (горького апельсина)). Базой выступает масло авокадо (столовая ложка) и миндальное масло (4 столовых ложки). Эфирные масла добавляются в количестве 7 капель, если применять масло мандарина, то его потребуется 5 капель. Полученное средство нужно втирать в те места, где есть стрии. Делать это можно до беременности, для укрепления кожи, и даже после того, как растяжки уже появились. Лечение воспаления десен . Нужно смешать масло авокадо (1 ст. л), добавив в него по капле апельсинового, лавандового и масла чайного дерева. Нанести смесь нужно на ватный диск, а его приложить к деснам. Время аппликации – четверть часа. Можно повторять процедуру утром и вечером.

. Нужно смешать масло авокадо (1 ст. л), добавив в него по капле апельсинового, лавандового и масла чайного дерева. Нанести смесь нужно на ватный диск, а его приложить к деснам. Время аппликации – четверть часа. Можно повторять процедуру утром и вечером. Уход за ногтевыми пластинами . Смешать столовую ложку масла авокадо с 3 каплями масла лимона, лаванды и эвкалипта. Масло лимона можно заменить маслом тимьяна. Масляную смесь следует наносить на сами пластины ногтя и на приногтевой валик, втирая средство на протяжении 20 минут. Проводить подобный массаж нужно каждый день, а также перед тем, как покрыть ногти лаком.

. Смешать столовую ложку масла авокадо с 3 каплями масла лимона, лаванды и эвкалипта. Масло лимона можно заменить маслом тимьяна. Масляную смесь следует наносить на сами пластины ногтя и на приногтевой валик, втирая средство на протяжении 20 минут. Проводить подобный массаж нужно каждый день, а также перед тем, как покрыть ногти лаком. Массаж тела . Смешать столовую ложку масла авокадо с 2 каплями эфирных масел розмарина и лаванды. Полученный состав можно использовать для проведения антицеллюлитного массажа, для смягчения грубых участков кожи на теле.

. Смешать столовую ложку масла авокадо с 2 каплями эфирных масел розмарина и лаванды. Полученный состав можно использовать для проведения антицеллюлитного массажа, для смягчения грубых участков кожи на теле. Массаж ногтей . На ложку масла авокадо нужно взять 2 капли мала иланг-иланга и лимона. Массажировать ногти рекомендуется на протяжении четверти часа в течение двух недель. Это позволит избавиться от ломкости ногтевых пластин, предотвратит их расслоение.

. На ложку масла авокадо нужно взять 2 капли мала иланг-иланга и лимона. Массажировать ногти рекомендуется на протяжении четверти часа в течение двух недель. Это позволит избавиться от ломкости ногтевых пластин, предотвратит их расслоение. Обогащение косметологических средств . На 10 мл тоника потребуется 10 капель масла авокадо, такое же количество масла берут на 20 г крема. Что касается обогащения шампуня, то на 100 мл готового средства потребуется 10 мл масла. В кожу головы можно втирать масло без каких-либо добавок за 2 часа до мытья волос. Это избавит их от повышенной ломкости и придаст естественный блеск.

. На 10 мл тоника потребуется 10 капель масла авокадо, такое же количество масла берут на 20 г крема. Что касается обогащения шампуня, то на 100 мл готового средства потребуется 10 мл масла. В кожу головы можно втирать масло без каких-либо добавок за 2 часа до мытья волос. Это избавит их от повышенной ломкости и придаст естественный блеск. Разглаживание морщин . Смешивается столовая ложка масла авокадо, и по капле эфирных масел лимона, розы, нероли, сандала. Полученным составом необходимо смочить салфетку и приложить ее к коже, на которой есть морщины. Аппликацию оставить на четверть часа. Процедуру можно повторять до 2 раз в день.

. Смешивается столовая ложка масла авокадо, и по капле эфирных масел лимона, розы, нероли, сандала. Полученным составом необходимо смочить салфетку и приложить ее к коже, на которой есть морщины. Аппликацию оставить на четверть часа. Процедуру можно повторять до 2 раз в день. Аромамассаж с маслом авокадо . Используется смесь масел: авокадо, персиковое и миндальное. Их необходимо взять по столовой ложке. Для придания более выраженного аромата можно добавить две капли эфирного масла лимона, либо герани. Особенно эффективен будет массаж с таким маслом при наличии целлюлита и грубых участков кожи.

. Используется смесь масел: авокадо, персиковое и миндальное. Их необходимо взять по столовой ложке. Для придания более выраженного аромата можно добавить две капли эфирного масла лимона, либо герани. Особенно эффективен будет массаж с таким маслом при наличии целлюлита и грубых участков кожи. Масло для загара . Масло авокадо без каких-либо добавок можно использовать как средство для загара. Для этого нужно нанести его на тело за полчаса до выхода на солнце. Таким образом удастся защитить кожу от вредного воздействия ультрафиолета.

. Масло авокадо без каких-либо добавок можно использовать как средство для загара. Для этого нужно нанести его на тело за полчаса до выхода на солнце. Таким образом удастся защитить кожу от вредного воздействия ультрафиолета. Масло, как компонент в масках для кожи. Столовую ложку масла авокадо нужно смешать с каплей эфирного масла апельсина. Затем следует взять салфетку и смочить ее полученной масляной смесью. Влажные салфетки накладывают на кожу, которой требуется уход. Время воздействия – до получаса. Процедуру можно проводить до 2 раз в день. Особенно полезны подобные маски, если на коже имеется воспаление, либо повреждения. Помогает масло авокадо увлажнить и разгладить кожу. Еще одно показание для нанесения маски с маслом авокадо – это сетка из мелких морщин вокруг нижнего века.

Хотя масло, добытое из авокадо, принято считать гипоаллергенным, перед его использованием все-таки следует проконсультироваться с косметологом.

Маска-кондиционер для волос

Маска-кондиционер для волос готовится из мякоти одного плода с добавлением желтка куриного яйца и оливкового масла (половина чайной ложки). Смешивать компоненты маски нужно до тех пор, пока состав не приобретет однородную консистенцию. Волосы перед нанесением средства нужно увлажнить.

Когда маска будет равномерно распределена, на голову следует надеть шапочку для душа или пакет, а сверху полотенце. Время воздействия средства – полчаса. Спустя 30 минут маску нужно смыть. Уже после первой процедуры будет заметно, насколько мягче и шелковистее стали волосы.

Как вырастить авокадо из косточки в домашних условиях?

Фрукт, из косточки которого предполагается выращивать дерево, нужно брать спелый, но не перезревший. Косточку следует аккуратно извлечь из мякоти плода, не нарушая целостности семени. После чего ее помещают в стакан с водой таким образом, чтобы жидкость доходила до середины косточки. В воде должен оказаться тупой конец семени.

Для того, чтобы вторая половина не окуналась, можно вставить в нее зубочистки, проделав в косточке отверстия глубиной около 5 мм. Если тратить время на эти манипуляции не хочется, то можно просто поставить ее в небольшой стакан и наполнить его водой до середины. Но в этом случае жидкость нужно будет регулярно подливать. Спустя первые 3 месяца косточка должна прорасти.

Как только семядоли разойдутся, косточку нужно пересаживать в землю. Закапывают ее лишь наполовину, в земле должен оказаться тупой конец кости. При этом почву нужно регулярно увлажнять, дренировать и предоставлять растению много света.

Спустя неделю после посадки появится красный стебелек, который начнет быстро расти, прибавляя по сантиметру в неделю. Растущее деревце любит влагу, поэтому его важно регулярно опрыскивать. Можно поставить рядом с горшком емкость с водой для создания дополнительного увлажнения.

Лучи солнца напрямую не должны воздействовать на листья растения, но место, где оно стоит, должно быть светлым. Дерево любит тепло и не переносит низкие температуры. Чтобы дерево перестало расти вверх, у него можно прищипнуть верхушку, но делать это следует тогда, когда оно достигнет нужной высоты. После этой процедуры авокадо начнет ветвиться.

Раз в год нужно пересаживать авокадо в новую почву и больший по размеру горшок. Если дерево сбросило листья, это не означает, что оно погибло. Просто нужно немного подождать, продолжая ухаживать за растением. Вскоре оно обзаведется новыми листьями.

Плодов дождаться, как правило, не удается, даже если дерево привито. В домашних условиях оно плодоносит редко и не ранее, чем на 5-7 год жизни. Поэтому, высаживая косточку, следует настраиваться на то, что растение будет служить исключительно в качестве декоративного элемента, а не в качестве дерева, приносящего экзотические фрукты.

Противопоказания к употреблению

Противопоказаниями к употреблению может быть индивидуальная непереносимость, острые заболевания печени и желчного пузыря. Косточки авокадо содержат токсические вещества, поэтому при случайном попадании в организм могут проявляться нарушения работы пищеварительного тракта.

Мягкий продукт с ценным питательным составом приносит больше пользы, чем вреда. Но нужно принимать во внимание следующие возможные противопоказания авокадо:

непереносимость цитрусовых культур;

аллергия на латекс;

частая диарея;

индивидуальная непереносимость.

При неумеренном употреблении свежего авокадо не исключено появление нежелательного побочного эффекта в виде расстройства стула. Косвенный вред авокадо заключается в большом количестве жиров.

Детям авокадо дают с осторожностью, начиная с маленького кусочка. Любые экзотические фрукты, не характерные для нашей полосы, могут вызвать аллергическую реакцию.

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