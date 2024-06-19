Автодорога «Симферополь — Джанкой» стала частью федеральной трассы «Новороссия»

Автодорога «Симферополь — Джанкой» протяженностью 118 километров стала частью федеральной трассы Р-280 «Новороссия» («Ростов-на-Дону – Мариуполь – Мелитополь – Симферополь»).

В настоящий момент службы содержания готовятся к наведению порядка на проезжей части и в полосе отвода. Специалисты очистят дорожное покрытие от пыли, грязи и мусора, выполнят покос травы на обочинах, отремонтируют автопавильоны, вымоют дорожные знаки, барьерное ограждение и сигнальные столбики, а также исправят поврежденные элементы обустройства, — сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Тамань».

Дорога берет начало от моста через Чонгарский пролив и, минуя множество населенных пунктов полуострова, ведет к Симферополю. На всем протяжении участок имеет асфальтобетонное покрытие и соответствует параметрам IБ и II технических категорий с преимущественно двухполосным движением. В ближайшее время дорожники проведут диагностику для определения отрезков, где необходимо провести ремонтные работы

Как уточнили в Росавтодоре, отныне автодорога «Симферополь — Джанкой» является продолжением трассы Р-280 — это часть Азово-Черноморского маршрута. Она имеет огромное значение для развития всей Республики, соответственно, первоочередная задача — выполнить необходимый перечень мероприятий для повышения транспортно-эксплуатационного состояния трассы.

Фото: Росавтодор