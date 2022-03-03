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Автолюбителям – накануне выходных: на дорогах Крыма пройдут массовые проверки «на трезвость»

Автолюбителям – накануне выходных: на дорогах Крыма пройдут массовые проверки «на трезвость»

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 20:12 03.03.2022

Впереди один «укороченный» рабочий день (4 марта), три выходных дня (5-7 марта) и один праздничный (Международный женский день — 8 марта). Как говорится, поводов столько, что…  Но какие бы ни были поводы, простой совет всем автолюбителям: за руль в состоянии опьянения садиться нельзя. Даже если «позволил себе только чуть-чуть». Для «закрепления» материала» — полезная информация: в эти дни (с 4 по 8 марта) на дорогах Крыма пройдет профилактическая операция «Нетрезвый водитель». Как уточнили в ГИБДД, на различных участках будет осуществляться массовая остановка транспортных средств и проверка «на трезвость».

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Госавтоинспекция напоминает:

Управление транспортными средствами водителями, находящимися в состоянии опьянения, является одним из грубых правонарушений, представляющих угрозу для безопасности дорожного движения.

Уважаемые участники дорожного движения! Если Вы стали свидетелем употребления наркотических веществ или спиртных напитков гражданином, который сел за руль автомобиля и начал движение, необходимо сообщить о данном факте по телефону 102.

Водитель помни! Садясь за руль, ты несешь ответственность не только за свою жизнь, но и за жизнь и здоровье других участников дорожного движения!


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