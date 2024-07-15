Автоматическая замена лица на фото онлайн

Раньше заменить одно лицо на другое можно было только с помощью качественного фоторедактора. То есть для этого требовался определённый уровень навыков, и добиться результата можно было только при профессиональном подходе. С помощью нейросети замена лица осуществляется так, что всю работу совершает искусственный интеллект. Достаточно указать, с какой фотографией требуется поработать и на какое лицо надо заменить исходник.

Дипфейк-снимок — фотошоп будущего

Сегодня никакие специализированные компьютерные программы для этого не нужны. Надо лишь, чтобы оба лица хорошо просматривались, а изображение обладало высоким разрешением. За счёт этого будет обеспечен желаемый уровень качества и точности получаемого дипфейка, то есть подделки, неотличимой от реальности.

Такая технология даёт возможность вставить лицо в фото предельно реалистично. С этой целью используются нейросети, которые благодаря машинному обучению делают всё целостно и чётко, не допуская всех тех ошибок, которые свойственны людям. Такой сервис делает услугу доступной для всех желающих, независимо от наличия навыков фотомонтажа. Никакие курсы не требуются, ставить на компьютер фоторедактор тоже не надо, опыт больше не нужен.

Чтобы заменить лицо на фото, достаточно иметь в распоряжении всего пару минут. Последовательность действий:

Сохранение двух изображений на устройстве — того, которое будет использоваться как исходник, и того, которое будет применяться для замены. Загрузка изображения в память. Активизация функции, которую предлагает сервис.

После этого в течение пары минут выполняется анализ. Затем копируется требуемое лицо и добавляется на место оригинала. Проводится замена лица бесплатно, хотя результаты можно использовать и на продажу. Наилучшие итоги достигаются в тех случаях, когда два снимка освещены и детализированы одинаковым образом, без сильных отличий.

Плюсы нейросетей для замены лица на фото

Благодаря такой функции пользователям открываются новые возможности, в том числе:

создание профессиональных фото с собственным лицом;

быстрое добавление лиц знаменитостей и любимых персонажей;

изменение цвета волос, причёски, взгляда за пару минут;

генерация новых идей для реальных фотосессий.

Используя нейросеть, можно за пару минут получить не один, а несколько снимков. Для этого не потребуется приглашать фотографа и заниматься фотомонтажом, так же как проводить часы за компьютером, ехать в другие места и так далее. Требуются только исходник и новое изображение. После этого замена лица на фото онлайн становится делом времени, причём небольшого, которое не требует отдельных усилий.

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