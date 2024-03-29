Автоматизация процессов и увеличенные зарплаты: крымские предприятия решают вопрос дефицита кадров

В условиях повышенной загрузки производственных мощностей, которая в России к концу 2023 года достигла исторических максимумов, растет напряженность на рынке труда. Для преодоления кадрового дефицита предприятия Республики Крым используют разные стратегии: обучают студентов для работы на производстве, автоматизируют процессы и повышают зарплаты. Подробнее о текущей экономической ситуации в регионах – в новом выпуске доклада Банка России «Региональная экономика».

Для решения кадровой проблемы на базе одного из ведущих крымских предприятий реализуется несколько программ. Так, начала работу кафедра для студентов одного из крымских университетов. Проект позволит будущим инженерам проходить трехмесячную оплачиваемую стажировку на производстве, а предприятию получить на выходе потенциальных квалифицированных сотрудников – сегодня в условиях роста числа заказов сотрудники предприятия работают в три смены.

Помимо этого, предприятие ежегодно приобретает новое оборудование и автоматизирует производство. В прошлом году в обновление станочного парка завод вложил 260 миллионов рублей, часть из них – субсидии государства. Инвестиции в производство, роботизация и использование высокоточного импортного оборудования позволяют заводу увеличить производительность труда и снизить зависимость от рабочей силы. Так, в прошлом году выпуск продукции увеличился в три раза по сравнению с 2022 годом.

Оптимизация бизнес-процессов и модернизация производственных линий способствуют росту производительности труда и частично снижают остроту проблемы кадрового голода. Согласно оперативному опросу Банка России, организации в 2024 году ожидают роста производительности труда на 3,2%.

источник: Отделение по Республике Крым Южного главного управления Центрального банка Российской Федерации