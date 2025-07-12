Автомобили из Японии, Кореи и Китая под заказ: что нужно знать о покупке — аукционы, доставка, регистрация

Сегодня доставка авто под заказ из Японии, Южной Кореи и Китая — это возможность, говорят специалисты, позволяющая получить качественное транспортное средство с минимальным пробегом или вообще «с нуля», при этом зачастую дешевле, чем аналогичные предложения на российском рынке. Именно такие машины становятся предметом внимания тех, кто ищет автомобили из-за рубежа. Вместе с тем, здесь есть ряд тонкостей, которые, по словам экспертов https://dzenautogroup.ru/statistika/toyota/land-cruiser-prado/, нужно учитывать, чтобы приобретение автомобиля прошло гладко и было максимально предсказуемым.

Что такое заказ автомобиля из Японии, Кореи и Китая?

Услуга подбора и доставки автомобиля из-за рубежа — это комплексный процесс, включающий:

поиск машины на аукционе или внутреннем рынке;

проверку технического состояния;

выкуп автомобиля;

оформление документов;

организацию доставки (морем или железной дорогой);

прохождение таможни;

постановку на учёт в РФ.

Машины заказываются как с аукционов, так и с внутреннего рынка, где можно найти немало «живых» экземпляров с прозрачной историей. В случае Японии — это преимущественно праворульные автомобили, но в Китае и Корее можно найти варианты и с левым рулём.

Почему это выгодно?

Стоимость ниже рыночной

Автомобили, особенно японские, часто продаются в отличном состоянии и по привлекательной цене. Даже с учётом всех расходов (аукционный сбор, доставка, таможня, сертификация) итоговая сумма может оказаться ниже, чем у «свежего» аналога на российском рынке.

Состояние автомобиля

Японцы, корейцы и китайцы традиционно очень бережно относятся к своим машинам. В Японии, например, строго следят за техобслуживанием, не допускают «колхозных» ремонтов, регулярно проводят инспекции (shaken). Поэтому даже 10-летний автомобиль может быть в состоянии «почти как новый».

Огромный выбор моделей и комплектаций

На внутреннем рынке Японии или Кореи можно найти уникальные модификации, которые не поставлялись официально в Россию. Например:

гибридные версии;

комплектации с пневмоподвеской;

авто с расширенными опциями безопасности;

спортивные или внедорожные пакеты.

Прозрачность истории

Аукционные листы с Японии дают точную информацию о техническом состоянии машины, наличии покрасов, ремонтов, пробега. Всё это позволяет исключить «кота в мешке».

Аукционы против внутреннего рынка: в чём разница?

Покупка на аукционе

Наиболее популярный способ приобретения авто из Японии. Основные японские аукционы:

USS;

TAA;

ARAI;

JU и др.

Здесь ежедневно выставляются десятки тысяч машин. У каждой — аукционный лист, где указывается:

оценка общего состояния (от 0 до 6);

состояние кузова и салона;

пробег;

наличие ремонтов;

отметки о покраске.

Аукцион — это быстрый способ купить машину: торги проходят в течение одного дня, и уже через пару недель авто может отправиться в путь.

Внутренний рынок

Некоторые клиенты предпочитают покупать машины напрямую у дилеров или частных продавцов в Японии, Корее или Китае. Здесь тоже можно найти отличные предложения, особенно если машина не участвовала в ДТП и есть сервисная история. Внутренний рынок особенно актуален для:

автомобилей, не участвующих в аукционах;

моделей редких комплектаций;

покупки нового автомобиля «с нуля».

Какие машины чаще всего заказывают?

Из Японии

Toyota Land Cruiser Prado — за выносливость, надёжность, высокий клиренс.

— за выносливость, надёжность, высокий клиренс. Toyota Alphard / Vellfire — семейные минивэны бизнес-класса.

— семейные минивэны бизнес-класса. Honda Fit, Toyota Aqua, Nissan Note e-Power — экономичные гибриды и компакт-кары.

— экономичные гибриды и компакт-кары. Subaru Forester, Outback — полный привод, безопасность и качество.

— полный привод, безопасность и качество. Lexus RX, NX, ES — премиум-сегмент по разумной цене.

Из Кореи

Hyundai Sonata, Elantra, Tucson — оптимальное соотношение цены и опций.

— оптимальное соотношение цены и опций. Kia Sorento, Sportage, K5 — надёжные автомобили со стильным дизайном.

— надёжные автомобили со стильным дизайном. Genesis G70, G80 — корейский премиум.

Из Китая

Changan, Haval, Geely, Exeed — современные модели с отличной комплектацией.

— современные модели с отличной комплектацией. BYD Tang, Han EV, Dolphin — электромобили и гибриды, всё чаще востребованные в РФ.

— электромобили и гибриды, всё чаще востребованные в РФ. Voyah, Zeekr, Li Auto — люксовые электрокроссоверы.

Как происходит доставка и растаможка?

Морская доставка

Наиболее распространённый способ — морем через Владивосток, Находку, Санкт-Петербург. Среднее время в пути — от 25 до 45 дней.

Железнодорожная доставка

Популярна при доставке из Китая: авто грузится на платформу и едет через Хабаровск, Забайкальск и далее по железной дороге в центр России.

Таможенное оформление

Здесь участвует брокер, который:

рассчитывает пошлины и сборы;

подаёт документы;

организует прохождение сертификации;

получает ПТС.

После этого машина готова к постановке на учёт в ГИБДД.

Особенности заказа авто из разных стран

Япония

Правый руль (в 90% случаев);

Качество сборки — эталонное;

Огромное предложение на аукционах;

Есть уникальные модели и редкие комплектации.

Корея

Левый руль (почти всегда);

Хорошее качество сборки;

Богатое оснащение даже в базовых версиях;

Разумные цены на рынке б/у.

Китай

Левый руль;

Современные технологии;

Отличная комплектация за свои деньги;

Развитый рынок электромобилей;

Некоторые сложности с запчастями, особенно у новых брендов.

Почему всё больше россиян выбирают автомобили из Азии?

Качество. Японская сборка, корейская надёжность и китайские технологии не уступают (а порой превосходят) многие европейские аналоги. Цена. Даже с доставкой и таможней можно уложиться в меньший бюджет, чем за аналогичный автомобиль в РФ. Прозрачность. Аукционные листы, сервисные истории, независимые проверки позволяют выбрать действительно «чистую» машину. Ассортимент. От микроавто до больших рамных внедорожников, от городских гибридов до премиальных седанов — выбор поистине огромный.

Подводные камни: о чём стоит знать

Не все компании одинаково честны — выбирайте проверенных поставщиков;

Не стоит экономить на услугах проверки и доставки — лучше заплатить чуть больше, чем получить «кота в мешке»;

Аукционные оценки стоит уметь читать правильно — лучше довериться специалистам.

По словам автоэкспертов, автомобиль из Японии, Кореи или Китая под заказ — это реальный способ сэкономить и получить качественное авто с прозрачной историей. Особенно это актуально в условиях ограниченного выбора на российском рынке. Хотите Ланд Крузер Прадо в отличной комплектации по разумной цене? Или гибрид с минимальным расходом топлива? Или современный китайский электрокар? Всё это — реально. Главное — выбрать надёжного партнёра и внимательно подойти к процессу.

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