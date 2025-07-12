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Автомобили из Японии, Кореи и Китая под заказ: что нужно знать о покупке - аукционы, доставка, регистрация
источник иллюстрации: dzenautogroup.ru

Автомобили из Японии, Кореи и Китая под заказ: что нужно знать о покупке — аукционы, доставка, регистрация

Опубликовал: КрымPRESS в Жизнь в России 21:26 12.07.2025

Сегодня доставка авто под заказ из Японии, Южной Кореи и Китая — это возможность, говорят специалисты, позволяющая получить качественное транспортное средство с минимальным пробегом или вообще «с нуля», при этом зачастую дешевле, чем аналогичные предложения на российском рынке. Именно такие машины становятся предметом внимания тех, кто ищет автомобили из-за рубежа. Вместе с тем, здесь есть ряд тонкостей, которые, по словам экспертов https://dzenautogroup.ru/statistika/toyota/land-cruiser-prado/, нужно учитывать, чтобы приобретение автомобиля прошло гладко и было максимально предсказуемым.

Что такое заказ автомобиля из Японии, Кореи и Китая?

Услуга подбора и доставки автомобиля из-за рубежа — это комплексный процесс, включающий:

  • поиск машины на аукционе или внутреннем рынке;
  • проверку технического состояния;
  • выкуп автомобиля;
  • оформление документов;
  • организацию доставки (морем или железной дорогой);
  • прохождение таможни;
  • постановку на учёт в РФ.

Машины заказываются как с аукционов, так и с внутреннего рынка, где можно найти немало «живых» экземпляров с прозрачной историей. В случае Японии — это преимущественно праворульные автомобили, но в Китае и Корее можно найти варианты и с левым рулём.

Почему это выгодно?

Стоимость ниже рыночной

Автомобили, особенно японские, часто продаются в отличном состоянии и по привлекательной цене. Даже с учётом всех расходов (аукционный сбор, доставка, таможня, сертификация) итоговая сумма может оказаться ниже, чем у «свежего» аналога на российском рынке.

Состояние автомобиля

Японцы, корейцы и китайцы традиционно очень бережно относятся к своим машинам. В Японии, например, строго следят за техобслуживанием, не допускают «колхозных» ремонтов, регулярно проводят инспекции (shaken). Поэтому даже 10-летний автомобиль может быть в состоянии «почти как новый».

Огромный выбор моделей и комплектаций

На внутреннем рынке Японии или Кореи можно найти уникальные модификации, которые не поставлялись официально в Россию. Например:

  • гибридные версии;
  • комплектации с пневмоподвеской;
  • авто с расширенными опциями безопасности;
  • спортивные или внедорожные пакеты.

Прозрачность истории

Аукционные листы с Японии дают точную информацию о техническом состоянии машины, наличии покрасов, ремонтов, пробега. Всё это позволяет исключить «кота в мешке».

Аукционы против внутреннего рынка: в чём разница?

Покупка на аукционе

Наиболее популярный способ приобретения авто из Японии. Основные японские аукционы:

  • USS;
  • TAA;
  • ARAI;
  • JU и др.

Здесь ежедневно выставляются десятки тысяч машин. У каждой — аукционный лист, где указывается:

  • оценка общего состояния (от 0 до 6);
  • состояние кузова и салона;
  • пробег;
  • наличие ремонтов;
  • отметки о покраске.

Аукцион — это быстрый способ купить машину: торги проходят в течение одного дня, и уже через пару недель авто может отправиться в путь.

Внутренний рынок

Некоторые клиенты предпочитают покупать машины напрямую у дилеров или частных продавцов в Японии, Корее или Китае. Здесь тоже можно найти отличные предложения, особенно если машина не участвовала в ДТП и есть сервисная история. Внутренний рынок особенно актуален для:

  • автомобилей, не участвующих в аукционах;
  • моделей редких комплектаций;
  • покупки нового автомобиля «с нуля».

Какие машины чаще всего заказывают?

Из Японии

  • Toyota Land Cruiser Prado — за выносливость, надёжность, высокий клиренс.
  • Toyota Alphard / Vellfire — семейные минивэны бизнес-класса.
  • Honda Fit, Toyota Aqua, Nissan Note e-Power — экономичные гибриды и компакт-кары.
  • Subaru Forester, Outback — полный привод, безопасность и качество.
  • Lexus RX, NX, ES — премиум-сегмент по разумной цене.

Из Кореи

  • Hyundai Sonata, Elantra, Tucson — оптимальное соотношение цены и опций.
  • Kia Sorento, Sportage, K5 — надёжные автомобили со стильным дизайном.
  • Genesis G70, G80 — корейский премиум.

Из Китая

  • Changan, Haval, Geely, Exeed — современные модели с отличной комплектацией.
  • BYD Tang, Han EV, Dolphin — электромобили и гибриды, всё чаще востребованные в РФ.
  • Voyah, Zeekr, Li Auto — люксовые электрокроссоверы.

Как происходит доставка и растаможка?

Морская доставка

Наиболее распространённый способ — морем через Владивосток, Находку, Санкт-Петербург. Среднее время в пути — от 25 до 45 дней.

Железнодорожная доставка

Популярна при доставке из Китая: авто грузится на платформу и едет через Хабаровск, Забайкальск и далее по железной дороге в центр России.

Таможенное оформление

Здесь участвует брокер, который:

  • рассчитывает пошлины и сборы;
  • подаёт документы;
  • организует прохождение сертификации;
  • получает ПТС.

После этого машина готова к постановке на учёт в ГИБДД.

Особенности заказа авто из разных стран

Япония

  • Правый руль (в 90% случаев);
  • Качество сборки — эталонное;
  • Огромное предложение на аукционах;
  • Есть уникальные модели и редкие комплектации.

Корея

  • Левый руль (почти всегда);
  • Хорошее качество сборки;
  • Богатое оснащение даже в базовых версиях;
  • Разумные цены на рынке б/у.

Китай

  • Левый руль;
  • Современные технологии;
  • Отличная комплектация за свои деньги;
  • Развитый рынок электромобилей;
  • Некоторые сложности с запчастями, особенно у новых брендов.

Почему всё больше россиян выбирают автомобили из Азии?

  1. Качество. Японская сборка, корейская надёжность и китайские технологии не уступают (а порой превосходят) многие европейские аналоги.
  2. Цена. Даже с доставкой и таможней можно уложиться в меньший бюджет, чем за аналогичный автомобиль в РФ.
  3. Прозрачность. Аукционные листы, сервисные истории, независимые проверки позволяют выбрать действительно «чистую» машину.
  4. Ассортимент. От микроавто до больших рамных внедорожников, от городских гибридов до премиальных седанов — выбор поистине огромный.

Подводные камни: о чём стоит знать

  • Не все компании одинаково честны — выбирайте проверенных поставщиков;
  • Не стоит экономить на услугах проверки и доставки — лучше заплатить чуть больше, чем получить «кота в мешке»;
  • Аукционные оценки стоит уметь читать правильно — лучше довериться специалистам.

По словам автоэкспертов, автомобиль из Японии, Кореи или Китая под заказ — это реальный способ сэкономить и получить качественное авто с прозрачной историей. Особенно это актуально в условиях ограниченного выбора на российском рынке. Хотите Ланд Крузер Прадо в отличной комплектации по разумной цене? Или гибрид с минимальным расходом топлива? Или современный китайский электрокар? Всё это — реально. Главное — выбрать надёжного партнёра и внимательно подойти к процессу.

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