Автомобильная прогулка по лесу закончилась падением в овраг. Хорошо, «КРЫМ-СПАС» пришел на помощь

Сегодня, в 13:35 в службу спасения поступила информация о том, что в районе поселка Научный требуется помощь спасателей в эвакуации мужчины из оврага к автомобилю скорой медицинской помощи. К месту происшествия выехали 5 сотрудников Бахчисарайского аварийно-спасательного отряда «КРЫМ-СПАС».
По прибытии они выяснили, что водитель автомобиля «Нива» съехал с проезжей части в овраг с последующим опрокидыванием транспортного средства набок. Пострадавший получил травму шейного отдела, – рассказали в «КРЫМ-СПАС».
Спасатели на носилках транспортировали мужчину по труднопроходимому горному подъему к автомобилю «Скорой помощи». Незадачливый автотурист госпитализирован.
Фото: КРЫМ-СПАС.
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С тегами: Крым-СПАС