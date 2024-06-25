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Автопожар в Раздольненском районе

Автопожар в Раздольненском районе Крыма

Опубликовал: CrimeaPRESS в МЧС Крыма 13:12 25.06.2024

Сгорел гараж, с машиной вместе… А в остальном, прекрасная маркиза, все хорошо…

23 июня в службу спасения поступила информация о пожаре в с. Виноградово (Раздольненский район Крыма).

По прибытии выяснилось, что на территории частного подворья горит гараж и легковой автомобиль ВАЗ 2107. Существует угроза распространения огня на строения, находящиеся вблизи.  Огнеборцы осуществили боевое развертывание и ликвидировали возгорание в течение 45 минут на площади 25 кв. м. Дальнейшего распространения пламени не допущено, – сообщили в МЧС РК.

Пострадавших нет. Причины пожара устанавливают эксперты.

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Автопожар в Раздольненском районе Крыма

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