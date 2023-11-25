Автор бестселлера «Богатый папа, бедный папа» Роберт Кийосаки призывает готовиться к финансовому кризису

Автор «Богатый папа, бедный папа» — одной из самых популярных книг мира, которые не прочитал только совсем уж ленивый человек — Роберт Кийосаки уверен, что финансовая катастрофа мирового масштаба не так уж и не невозможна. Что делать людям далёким от сферы «ворочения деньгами» он не говорит, а вот инвесторов предостерегает напрямую: говорит, что однозначно стоит пересмотреть структуру своих инвестиционных портфелей.

Всех тонкостей, которые стоит учесть, конечно, бизнес-гуру не раскрывает, но отмечает, делится информацией портал Метавселенная криптовалют (CoinVerse), что стандартный совет о разделении инвестиций между облигациями и акциями в пропорции 60 на 40 уже устарел. Более того, на фоне актуальных реалий безопасным точно не выглядит. Так что, считает Роберт Кийосаки, те инвесторы, которые не пересмотрят такой подход к ведению бизнеса, в 2024 году могут понести серьёзные финансовые потери.

Можно ли избежать краха? Американский предприниматель уверен в этом. Алгоритм действий, по его мнению, должен быть таким:

Современный кризисоустойчивый портфель должен состоять на 75% из золота, серебра и биткоина, и на 25% из акций нефтяных компаний и недвижимости. Такая структура портфеля может помочь инвесторам выжить в лицо предстоящей катастрофы, которая будет являться одной из самых масштабных в истории мировой экономики, — передаёт точку зрения Роберта Кийосаки Метавселенная криптовалют.

Напомним, что и в 2022 году автор книги «Богатый папа, бедный папа» заявлял о том, что мир находится на пороге существенного финансового кризиса. Тогда он призывал людей вкладывать активы, которые у них есть, в криптовалюту. По мнению Роберта Кийосаки, такие решения будут верны, потому как доллар «подтачивает» существующую экономическую систему, что ведёт к массовому принятию криптовалют, поскольку их не контролируют правительства ни одного из государств мира.

Что касается непосредственно рынка криптовалют, то, отмечают эксперты, он довольно нестабилен. Подвержен изменениям. Вместе с тем, и обороты он набирает. Какие валюты в 2023 году специалисты называли наиболее перспективными? По данным Метавселенной криптовалют, в Топ-5 самых лучших монет интересных для инвестиций значатся:

Polkadot и DOT;

Ethereum;

FIREPIN Token (FRPN);

Bitcoin (BTC);

Solana.

Ну и отметим такой факт: Роберт Кийосаки безошибочно предсказал финансовый кризис, который грянул в 2008 году. Может и сейчас не ошибается и стоит прислушаться к его столь громкому заявлению, что:

Доллар США умрет. Триллионы долларов вернутся домой. Инфляция взлетит до небес. Покупайте золото и серебро. Биткойн будет стоить 120 000 долларов в следующем году.