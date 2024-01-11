Автоворы в Крыму переключились на двухколесный транспорт: в Ялте украли мотоцикл, в Саках — мопед

В полицию Ялты с сообщением о краже транспортного средства обратился местный житель. Мужчина рассказал, что неизвестный похитил его мотоцикл, оставленный возле гаража. Похищенное транспортное средство не имело противоугонных средств защиты, однако, со слов потерпевшего, транспорт без присмотра находился недолго. Сумма причиненного ущерба составила 40 тысяч рублей.

В результате оперативно-розыскных мероприятий оперуполномоченные уголовного розыска установили личность злоумышленника и задержали его. Подозреваемым оказался 19-летний местный житель. Молодой человек пояснил, что оставленный без присмотра чужой мотоцикл он заметил во время прогулки, убедившись, что за его действиями никто не наблюдает, откатил транспортное средство, намереваясь распорядиться похищенным по своему усмотрению. Сотрудники полиции провели обыск по месту жительства задержанного и изъяли мотоцикл, принадлежащий заявителю. Подозреваемый сознался в содеянном, дал признательные показания и возместил ущерб пострадавшей стороне, — сообщили в МВД по РК.

В Сакском районе 20-летний молодой человек украл мопед со двора домовладения пенсионера. Ущерб также составил 40 тысяч рублей. Автовора нашли в течение нескольких часов. Молодой человек признал свою вину. Похищенный мопед изъят и возвращен законному владельцу.

И в первом, и во втором случае возбуждены уголовные дела по ч. 2 ст. 158 УК РФ («Кража»). Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет.

Фото: МВД по РК.