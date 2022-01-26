Багульник — лечебные свойства и применение в медицине

Багульник относится к виду вечнозеленых кустарников. Опережает по количеству другие растения и травы, растущие на болоте, а также в области влажных лесов. В основном встречается в Северной Америке, Гренландии и на Дальнем Востоке, но может расти и в большей части Северного полушария. Часто встречается в Беларуси, произрастает в лесистых торфяниках.

Если рассмотреть багульник, то можно заметить коричневатый пушок войлочного типа на его веточках, однако у зрелого растения этого ворса нет и цвет сероватый. В высоту багульник может достигать ста тридцати сантиметров, а минимальная его высота – это пятнадцать сантиметров. Его листики расположены равномерно, в четком порядке, а пластинки на них слегка загнуты внутрь. Верх его листа зеленый, темный и более гладкий на поверхности, а низ, наоборот, покрыт пушком рыжевато-коричневого цвета, и именно там, если приглядеться, можно увидеть его эфирно-масляные железы.

Цветы багульника белые и небольшие, расположены плотно друг к другу и образуют вверху зонтик. Увидеть их можно в мае или июне. Опыляют цветы насекомые. Получаемый нектар является ядом для пчел, но, тем не менее, они тоже опыляют багульник. А образующийся в цветах мёд – это яд для людей.

Плоды багульника имеют вид удлиненной коробочки, состоящей из пяти дощечек. Семена, содержащиеся в плодах, маленькие и с одного из концов имеют отросточки, напоминающие крылья.

Произрастает багульник совместно с почвенными грибами, которые в свою очередь протягиваются через небольшие корни багульника. Но в сравнении с другими растениями есть плюс: из семян багульник произрастает самостоятельно, без какой-либо помощи.

Багульник — свойства

Среди его основных полезных компонентов можно назвать такие как витамин С, флавоноиды, эфирное масло, имеющее в своем составе палюстрол и ледол, сахар, камедь, различные микроэлементы, фитонциды, красящие, а также дубильные вещества и многое другое. Входящее в состав багульника эфирное масло имеет вид густоватой однородной массы зеленоватого оттенка и обжигающей на вкус. Это масло есть в каждой части растения, которая находится на поверхности, а не под почвой, и именно оно оказывает наибольший эффект при лечении. Следовательно, наибольшее его количество улучшает результат воздействия.

Однако есть один момент – не стоит забывать, о чем уже говорилось: одно из веществ масла, а именно ледол, является очень мощным ядовитым веществом. Поэтому большое количество масла за один приём может привести к тому, что у человека начнет перехватывать дыхание, произойдет сбой в центральной нервной системе, а также в функционировании сердца. В разное время цветения багульника объем содержащегося эфирного масла в нем различен, причем существенно. Например, самый большой объем его приходится на начало августа и конец июля, при появлении семян, а наименьшее содержание фиксируется во время начала, а также в конце вегетативного процесса.

В составе листьев и ветвей кустарника в течение первого года, а также его плодов и цветов есть эфирное масло, причем его количество довольно велико по сравнению с имеющимся в стеблях и листках более старших растений. Кроме того, его содержание в засушливую погоду летом выше, нежели при регулярных дождях.

Применение багульника

Багульник широко применим в народной медицине. Спектр лечебных свойств растения просто огромен. Эфирные масла, находящиеся в растении, могут вызвать положительный эффект при многих недугах. Хотя ученые рекомендуют применять багульник с большой осторожностью, так как в нем, помимо полезных веществ, содержится ядовитый ледол, это не мешает использовать растение при многих болезнях. Ниже представлены несколько народных рецептов с применением болотного багульника.

Для начала представлены рецепты от болезней дыхательной системы. Известно, что применение багульника имеет широкое распространение. Его используют в виде отваров, ингаляций, кремов и в составе лекарственных препаратов, которые можно приобрести в аптеке.

Багульник — настой от кашля

Столовую ложку заранее высушенного, измельченного багульника залить стаканом кипятка и оставить настояться на 40–60 минут. После этого настой тщательно процедить так, чтобы листья случайно не попали в организм при употреблении. Затем принимать по чайной ложке, с интервалом не менее 5 часов.

Отвар болотного багульника с мать-и-мачехой

При кашле для лучшего эффекта можно добавить в отвар и другие полезные растения, например мать-и-мачеху. Необходимо довести до кипения 1 л воды, после закипания сократить огонь и добавить в равных пропорциях по ложке багульника и мать-и-мачехи. Дать покипеть в течении 30–40 секунд и потушить огонь. Дать настояться в течении 5–10 минут, хорошо процедить и поделить на три равные части. Отвар принимать утром, в обед и вечером, после еды.

Отвар багульника с применением крапивы от кашля

Помимо крапивы и багульника, в данном отваре есть еще несколько компонентов. Взять небольшую ветку розмарина, несколько листов крапивы и чайную ложку болотного багульника. Залить полученную смесь 0,5 л горячей кипяченой воды и дать постоять на протяжении получаса. Принимать по четвертой части стакана на протяжении одной недели.

При туберкулезе

При данном заболевании применяют холодный настой багульника. Столовую ложку измельченного сухого багульника залить двумя стаканами холодной воды. Дать настояться в течении суток. Настой употреблять 3–4 раза в день по 2 столовые ложки.

При рините

При насморке его применяют в виде специального масла, которое можно приготовить самостоятельно следующим образом. Ложку высушенного измельченного багульника залить половиной стакана растительного масла. Настаивать не менее двух недель, поэтому при вспышке ОРВИ лучше заранее подготовить данное лекарство. Когда масло хорошо настоится, капать в нос по несколько капель в каждую ноздрю 3 раза в день. Для лучшего эффекта вместе с этим можно применить классический отвар багульника.

Для мочегонного эффекта

Помимо всех лечебных свойств, болотный багульник используется как хорошее мочегонное средство при болезнях почек или камней, а также для лечения цистита у женщин. Необходимо столовую ложку измельченного багульника заварить в стакане горячей кипяченой воды. Дать настояться и хорошо процедить. Принимать внутрь по несколько ложек 3 раза в день перед едой.

Багульник — для кровообращения

Растение используется в качестве профилактики и лечения многих болезней сердца и сосудов. Страдающим данным недугом можно порекомендовать следующий рецепт. Прокипятить в течении 15–20 минут столовую ложку багульника, залитую 1 л воды. Принимать по чайной ложке несколько раз в день.

Как антибактериальный препарат

Масло от насморка, о котором говорилось ранее, можно также применять для заживления тяжелых ран и ожогов. Для этого на литровую емкость добавить треть отвара классического багульника и треть этилового спирта, можно использовать водку. Дать настояться в прохладном месте не менее 5 дней. Смазывать небольшим количеством настоя пораненные участки тела.

Широко применимый настой багульника

Данный настой применяют при многих недугах, таких как экзема, ревматизм, грипп и ревматизм. Взять примерно 20–30 г сушенного растения, залить 1 л кипяченой воды. Поставить в самое теплое место, можно хорошо замотать пуховой вещью, чтобы сохранить тепло. Дать настояться в течение 5–6 часов. Принимать внутрь утром, в обед и вечером по ½ стакана перед едой на протяжении недели.

Багульник — мазь от болезней суставов

Необходимо взять емкость, которую можно будет в дальнейшем нагревать. Стакан измельченного сухого багульника высыпать в емкость и добавить любой жир, который есть под рукой. Это может быть свиной, птичий или бараний. Поставить на огонь на 3–5 минут, чтобы жир растопился, затем перемешать полученную смесь. При остывании поставить в холодильник. Полученную мазь втирать в беспокоящие места 4–5 раз в день.

Отмечено, что лекарственные средства с багульником повышают пульс (а значит, учащают сердцебиение), подавляют кашель и его симптомы, расширяют коронарные и периферические сосуды и способствуют выведению мочи из организма. Поэтому багульник эффективен и помогает при бронхите, туберкулезе, бронхиальной астме, гипертонии, а также коклюше.

В домашних условиях мазь из багульника используют при болезнях кожного покрова, на местах обморожения или ушиба. Получаемым из его цветов и листьев отваром или настоем лечат энтероколит, головные боли или болезни сердечно-сосудистой системы, бронхиты, бронхиальную астму и т. п. Багульник используют для натирания и наложения компрессов при болезнях суставов, миозите или неврите и т. п.

Сок растения убивает вредные бактерии, то есть является протистоцидным и фитонцидным, и приостанавливает распространение отдельных вирусных заболеваний: светящегося вибриона, палочек коклюша или дифтерии, гемолитического стрептококка.

Входящее в состав багульника эфирное масло уменьшает судороги, способствует отслоению слизи бронхиального характера, быстро и эффективно снимает воспаление, увеличивает движение кровотока, увеличивает сопротивляемость желудочных тканей, высокоэффективен по противоэкссудативным свойствам, а также снимает спазм и т. п.

Также его применение различается и по странам. Например, Болгария получаемым из цветов растения настоем в горячем виде лечит холецистит и использует его в качестве абортивного средства. Япония или Бурятия используют багульник при чесотках, заболеваниях женской половой системы, в качестве средства против паразитов, а также при укусах насекомых, болезнях простудного характера, конъюнктивите, дизентерии, болезнях кожного покрова, ветряной оспе, блефарите и многих других и в качестве средства, способствующего росту и восстановлению волос. Жители Коми им лечат алкоголизм, доливая сок растения в вино. Жители Франции и Германии этим соком лечатся при ревматизмах различного характера, болезнях простудного характера с наличием кашля, а также при стенокардии и т. п.

В альтернативной медицине, в частности в гомеопатии, растение используют наружно для лечения заболеваний кожного покрова, обмороженных участков, опухолей, артрита, на ранах, для лечения астмы. Также применяют специальный спирт на багульнике, называемый спирт доктора Лори, он поможет больным ревматизмом. Для избавления от кашля тоже есть специальное лекарство, причем российского производства, под названием «Ледин», в его состав также входит багульник.

Приготовление настоя: необходимо долить сто восемьдесят миллилитров крутого кипятка к шести предварительно размельченным граммам цветов и листков растения и поставить на пятнадцать минут на водяную баню. Далее, сняв с нее, дают средству постоять сорок пять минут, после чего его необходимо пропустить через ситечко или марлю. Пить настой рекомендуется по три или четыре раза в течение дня по две столовых ложки состава.

Приготовление отвара: двести миллилитров крутого кипятка следует долить к десяти граммам размельченных побегов растения и поместить на полчаса на водяную баню, затем дать отстояться десять минут, после чего пропустить через марлю или ситечко и довести объем жидкости до двухсот миллилитров. Пить отвар необходимо по три раза в течение дня по две столовых ложки после приема пищи.

Противопоказания к применению багульника

Багульник болотный противопоказан людям, особо чувствительным к веществам, входящим в состав растения. Кроме этого, приём должен проводиться после предварительной консультации врача и с учетом прилагаемой инструкции и четкого следования ей, иначе есть риск неблагоприятного воздействия препарата на организм или передозировки.

Применение болотного багульника строго запрещено в любом виде в следующих случаях:

Если женщина беременна или кормит ребенка грудью. Это можно объяснить тем, что в багульнике присутствуют компоненты, которые провоцируют сильнейшее кровотечение, что может привести к потере ребенка на любом сроке. Если человек страдает пониженным давлением, сильными аллергическими реакциями, такими болезнями, как панкреатит и гепатит. В любом виде детям до 16 лет.

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