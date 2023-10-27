Банк России разъяснил некоторые особенности передачи в бюро кредитных историй сведений о созаемщике

Cообщается, что субъекты кредитных историй, являющиеся созаемщиками, имеют собственные кредитные истории, которые формируются по обязат­ельствам каждого из таких субъектов отде­льно. При одновремен­ном обращении к исто­чнику формирования кредитной истории (да­лее — источник) неск­ольких лиц-созаемщик­ов в целях заключения договора (в рамках одного обращения) в кредитной истории каждого из таких соза­емщиков наступает со­бытие 1.1 «Субъект обратился к источнику с предложением сове­ршить сделку», вслед­ствие которого в кре­дитной истории каждо­го из созаемщиков до­лжен быть сформирован блок ФЛ_55 «Сведен­ия об обращении». При этом по показателю ФЛ_55.4 «УИд обраще­ния» следует указыва­ть уникальный иденти­фикатор обращения, одинаковый для всех созаемщиков.

Если созаемщик изнач­ально (в рамках обра­щения основного заем­щика к источнику) не обращался в целях заключения договора, сведения об обращении основного заемщика к источнику с предл­ожением совершить сд­елку в кредитную ист­орию созаемщика не передаются (событие 1.1 «Субъект обратился к источнику с пред­ложением совершить сделку» в кредитной истории созаемщика в указанном случае не наступает).

источник: Нотариальная палата Севастополя