Банк России разъяснил некоторые особенности передачи в бюро кредитных историй сведений о созаемщике

Cообщается, что субъекты кредитных историй, являющиеся созаемщиками, имеют собственные кредитные истории, которые формируются по обязательствам каждого из таких субъектов отдельно. При одновременном обращении к источнику формирования кредитной истории (далее — источник) нескольких лиц-созаемщиков в целях заключения договора (в рамках одного обращения) в кредитной истории каждого из таких созаемщиков наступает событие 1.1 «Субъект обратился к источнику с предложением совершить сделку», вследствие которого в кредитной истории каждого из созаемщиков должен быть сформирован блок ФЛ_55 «Сведения об обращении». При этом по показателю ФЛ_55.4 «УИд обращения» следует указывать уникальный идентификатор обращения, одинаковый для всех созаемщиков.
Если созаемщик изначально (в рамках обращения основного заемщика к источнику) не обращался в целях заключения договора, сведения об обращении основного заемщика к источнику с предложением совершить сделку в кредитную историю созаемщика не передаются (событие 1.1 «Субъект обратился к источнику с предложением совершить сделку» в кредитной истории созаемщика в указанном случае не наступает).
источник: Нотариальная палата Севастополя
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