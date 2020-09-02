Банк России: ряд мер, которые были введены в связи COVID-19, продлены до конца года

Банки и МФО получили от Центрального банка Российской Федерации рекомендацию в рамках собственных программ продолжать реструктурировать кредиты и займы граждан, столкнувшихся с сокращением доходов или заболевших COVID-19.

Большая часть мер в связи с пандемией принималась на период с 1 марта до 30 сентября 2020 года. Для того, чтобы помочь заемщикам восстановить своё финансовое положение, Банк России решил продлить часть регуляторных послаблений, — цитирует пресс-служба управляющего Отделением по г. Севастополь Центрального банка Российской Федерации Михаила Бежана. — Так, банкам и микрофинансовым институтам рекомендовано до 31 декабря этого года в рамках собственных программ продолжать реструктурировать кредиты граждан, столкнувшихся с существенным сокращением доходов или заболевших коронавирусной инфекцией, и до этого срока не назначать пени и штрафы по реструктурированным кредитам. Кроме того, регулятор рекомендовал всем кредиторам до 31 декабря 2020 года приостановить принудительное выселение заемщика из жилья, на которое ранее решением суда было обращено взыскание, причем вне зависимости от того, когда суд принял такое решение.

В равной степени те же самые меры продлеваются и для малого и среднего бизнеса — сектора экономики, в наибольшей степени пострадавшего в результате пандемии и действия ограничительных мер.

Кроме того, клиенты с паспортами, срок действия которых истек в период с 1 февраля по 15 июля 2020 года, до 31 декабря этого года смогут продолжать обслуживаться в банках и некредитных финансовых организациях.

При этом, поскольку сейчас у населения есть возможность свободного передвижения, и большинство офисов банков перешли на стандартный режим работ, не продлевается возможность совершения операций с использованием банковских карт после истечения срока их действия, — подчёркивают специалисты.