Банк России выпустил четвертый сборник бесплатных аудиолекций по финансовой грамотности

Цикл «Финансовая культура» насчитывает уже 64 записи по самым актуальным темам, связанным с деньгами, финансовыми услугами и экономикой в целом. Жители Республики Крым могут прослушать обучающие треки на нескольких платформах.

17 новых аудиолекций рассказывают, как определять подлинность банкнот и что делать с поврежденными деньгами, помогают разобраться с самыми современными сервисами безналичной оплаты товаров и услуг, учат способам обезопасить себя и свои гаджеты от кибермошенников, рассказывают о судебном и внесудебном банкротстве, о полисах ОСАГО и защите прав потребителей финансовых услуг.

Аудиолекции – ценный инструмент для повышения уровня финансовой грамотности. Такой формат – удобный и эффективный способ обучения, он позволяет получать знания, не расходуя на это много времени и сил, – отмечает руководитель Отделения по Республике Крым Банка России Игорь Цветков. – Это особенно полезно для тех, кто имеет ограниченные ресурсы или не может позволить себе традиционные формы обучения.

Знания в аудиоформате доступны всем желающим: лекции «Финансовая культура» можно бесплатно скачать на сайте Fincult.info, портале электронных книг ЛитРес, слушать онлайн во ВКонтакте и сервисе Яндекс.Музыка.

Аудиолекции «Финансовая культура» подходят для всех возрастов, их используют в школах, колледжах, вузах, центрах дополнительного образования и других просветительских учреждениях. В некоторых регионах страны аудиолекции Банка России переведены на национальные языки. Регулятор отмечает особенную ценность аудиолекций для незрячих и слабовидящих, лишенных возможности воспринимать огромный пласт визуальной информации по финансовой грамотности.