Банк России выявил порядка 4 тысяч мошеннических и нелегальных проектов

В I полугодии 2025 года Банк России выявил более 4 тысяч мошеннических и нелегальных проектов. Это на 20% больше показателя за аналогичный период 2024 года, рассказали в пресс-службе регулятора.

Из данных Банка России следует, что более 88% выявленных финансовых пирамид и нелегальных брокеров предлагали людям вложения в псевдоинвестиционные схемы. Общее число пирамидальных интернет-проектов в первом полугодии достигло 2,3 тыс.

Число пирамид увеличилось по сравнению с таким же периодом прошлого года в 1,4 раза. Однако срок их жизни сократился, а Банк России выявляет такие проекты значительно быстрее, – рассказал директор департамента небанковского кредитования ЦБ Илья Кочетков.

Помимо этого, эксперты банка выявили почти 1,4 тыс. псевдоброкеров.

Часто мошенники создают несколько связанных проектов под разными брендами для обхода блокировки сайтов. В январе — июне по инициативе Банка России заблокировано 11 тыс. интернет-ресурсов, принадлежавших нелегалам. Структура половины таких сайтов строилась по шаблонам, – говорят в Банке России.

По материалам Банка России в отношении организаторов нелегальных проектов в первом полугодии возбуждено более 200 административных дел за незаконную профессиональную деятельность по предоставлению потребительских займов и принято более 300 других мер реагирования, отметили в пресс-службе.

Псевдоинвестиционные схемы – один из наиболее распространённых видов онлайн-мошенничества, при котором злоумышленники под видом инвестиционных компаний, брокеров, стартапов или финансовых платформ предлагают гражданам вложить деньги якобы в прибыльные и надёжные проекты, — поясняет депутат Госдумы, член комитета по информполитике, федеральный координатор партийного проекта «Цифровая Россия» Антон Немкин. — На деле такие структуры не ведут реальной инвестиционной деятельности: деньги жертв сразу выводятся на счета злоумышленников либо используются в классической «пирамидальной» логике, когда выплаты старым участникам осуществляются за счёт поступлений новых.

Основные признаки таких схем – обещания высокой доходности без риска, навязчивая реклама с «успешными историями» и поддельными отзывами, отсутствие у организации лицензии, а также акцент на «срочность», говорит депутат.

Часто мошенники используют сложные или иностранные названия, чтобы придать проекту «солидность», а также предоставляют поддельные документы, якобы подтверждающие регистрацию компании за рубежом, – отмечает он.

Блокировка таких сайтов остаётся важным механизмом защиты, несмотря на способность мошенников быстро запускать новые ресурсы, говорит Немкин.

Каждая блокировка сокращает срок «жизни» мошеннической платформы, прерывает активную воронку привлечения новых жертв, мешает продвижению ресурса в поисковых системах и мессенджерах, – говорит он.

Встретить псевдоинвестиционные схемы можно в мессенджерах и социальных сетях.

Но активно используются и фишинговые страницы, имитирующие подлинные инвестиционные платформы, банки или государственные ресурсы. Ещё один канал – «финансовые консультанты», которые звонят по телефону, представляясь сотрудниками крупных компаний и убеждая потенциальную жертву пройти «регистрацию» и внести первый взнос, – предупреждает депутат.

Главная защита от таких схем – критическое мышление, подчеркивает Немкин.

Если платформа неизвестна, не имеет прозрачной истории, юридического адреса и лицензии, а её представители настаивают на скорости принятия решения – это почти наверняка мошенники, – отмечает он.

