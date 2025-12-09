Банк России зафиксировал в Севастополе 4 нелегала финрынка

В январе-сентябре этого года в регионе обнаружено три субъекта с признаками нелегального кредитора и один, который незаконно привлекал инвестиции граждан. Информация передана в правоохранительные органы.

Право публично привлекать инвестиции физических лиц имеют поднадзорные Банку России организации, их официальные посредники и легальные эмитенты. Это могут быть, например, банки, потребительские кооперативы, управляющие, строительные или лизинговые предприятия, брокеры. Обязательным условием при привлечении ими средств граждан в качестве инвестиций должно быть наличие у организации собственных ценных бумаг (с официальной информацией об этом на сайте компании), которые приобретет частный инвестор.

При несоблюдении этого условия организации, размещающие инвестиционные предложения офлайн и в интернете, действуют незаконно. За это предусмотрена административная ответственность: штраф до 50 тысяч рублей для граждан, до 100 тысяч — для должностных лиц и до 1 миллиона рублей — для юридических. В отдельных случаях деятельность компании могут приостановить на срок до 90 дней. Если вам предлагают инвестировать в перспективный или «будущий» бизнес, но проверить реальность проекта невозможно: есть только многообещающая реклама и информация на анонимных сайтах, то следует обязательно проверить такую компанию в списке легальных участников финрынка, чтобы не потерять деньги, — отмечает и.о. управляющего Отделения по г. Севастополь Южного ГУ Банка России Виталий Сидоренко.

Это можно сделать на сайте Банка России. Там же регулятор публикует предупредительный список компаний с выявленными признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке.

