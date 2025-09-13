Банк ЦентроКредит представил обновлённую экспозицию старинных ценных бумаг

«Монетная неделя» и новая инициатива банка

В преддверии традиционной «Монетной недели», организуемой Центральным Банком РФ, Банк ЦентроКредит https://www.ccb.ru/ объявил о значимом событии — обновлении экспозиции уникальной коллекции старинных российских акций и облигаций. Коллекция, собранная Председателем Совета директоров банка Андреем Тарасовым, вновь стала доступна посетителям центральных офисов на Пятницкой и Новокузнецкой улицах Москвы.

Напомним, что год назад ЦентроКредит стал лидером среди участников «Монетной недели», обменяв наибольшее количество монет из копилок граждан на банкноты. В этом году у банка также серьёзные планы: рост интереса клиентов к мероприятию обязывает уделять особое внимание не только организации обменных операций, но и культурно-просветительской части программы.

Уникальное собрание финансовых реликвий

Экспозиция включает редчайшие экземпляры ценных бумаг, выпущенных от дореволюционного времени до эпохи СССР. Это не просто документы, связанные с финансовыми операциями: они отражают развитие ключевых отраслей российской промышленности и экономики.

Посетители могут увидеть акции, облигации, закладные листы и временные свидетельства, которые позволяют буквально заглянуть в прошлое — от промышленного бума XIX века до экономических экспериментов первых лет советской власти.

Акции с историей: от заводов до авиации

Среди экспонатов особый интерес вызывают бумаги предприятий, сыгравших заметную роль в истории российской индустрии. Например, акции Московского металлического завода, основанного известным предпринимателем Юлием Гужоном. Его завод внес существенный вклад в развитие отечественного производства, а сам Гужон стал фигурой, окружённой легендами. Существует версия, что именно он первым в России получил автомобильные водительские права, хотя документальных подтверждений этому пока не найдено.

Рассказал нашему корреспонденту Председатель Совета директоров банка ЦентроКредит Андрей Тарасов. Он называет себя «инвестиционным пенсионером» и считает, что коллекции такого рода позволяют лучше понять, какие вызовы стояли перед отечественными предпринимателями в разные эпохи.

Николай Бенардос и его «электрогефест»

Не менее интересна история, связанная с изобретателем электрической дуговой сварки Николаем Бенардосом. Среди бумаг коллекции хранится бланк акции «Русского общества электротехнического завода», где прямо указано: «Изобретение Н.Н. Бенардоса».

На акциях этого общества мы видим упоминание об изобретении, известном как «электрогефест». Оно стало прорывом для промышленности, но само общество не смогло добиться успеха. Эта история показывает, насколько сложно было российским инженерам и предпринимателям находить поддержку и защищать свои патенты, — отметил Андрей Тарасов в беседе с нашим корреспондентом.

Самая «пожилая» и самая дорогая бумаги коллекции

Особое место в экспозиции занимает акция «Компании заготовления корабельных сухарей и печёного хлеба» 1853 года. Этот документ отражает бытовую сторону обеспечения российского флота. Сухари в то время готовились из ржаного хлеба с минимальным количеством соли, чтобы сохранить продукт как можно дольше.

Это самая «пожилая» бумага в нашей коллекции, хотя далеко не самая дорогая, — пояснил Тарасов. — Наибольшую ценность сегодня представляет акция 1923 года фирмы знаменитого авиаконструктора Игоря Сикорского. Она уникальна тем, что содержит подлинную подпись Игоря Ивановича.

Таким образом, каждая из представленных бумаг не только имеет материальную ценность, но и хранит живую память о конкретных людях, изобретениях и предприятиях.

Историческая ценность для современного общества

Коллекция Андрея Тарасова — это не просто собрание редких бумаг, а настоящий музей под открытым небом финансовой истории России. В ней можно проследить, как менялась экономика страны, какие отрасли оказывались в центре внимания инвесторов, а какие, несмотря на важность идей, не получали должной поддержки.

Экспозиция, по словам организаторов, рассчитана не только на специалистов или коллекционеров, но и на широкий круг посетителей, которым интересна история предпринимательства, промышленности и финансов.

Мы хотим показать, что финансовая культура в России имеет глубокие корни. Эти документы рассказывают не только о цифрах, но и о судьбах изобретателей, предпринимателей и целых отраслей экономики, — подчеркнул Андрей Тарасов.

ЦентроКредит: сочетание традиций и современности

Обновление выставки символично именно в дни «Монетной недели», ведь акция по обмену мелочи на банкноты объединяет прошлое и настоящее. С одной стороны — повседневная практика заботы о денежных средствах граждан, с другой — взгляд в историю финансовых инструментов.

ЦентроКредит уже много лет демонстрирует, что банковская деятельность может сочетать строгий финансовый сервис и просветительскую миссию.

Справка: кто такой «инвестиционный пенсионер»?

Термин «инвестиционный пенсионер» используется для обозначения человека, который сумел сформировать капитал, достаточный для обеспечения своей жизни за счёт доходов от инвестиций. Такой человек уже не зависит от регулярной трудовой занятости и может посвящать своё время хобби, общественной деятельности, путешествиям или культурным инициативам.

Основные черты инвестиционного пенсионера:

финансовая независимость — наличие капитала, приносящего пассивный доход, сопоставимый или превышающий привычные расходы.

долгосрочная стратегия — внимание к сохранению и приумножению капитала через диверсификацию активов, инвестиции в надёжные инструменты.

свобода выбора — возможность самостоятельно решать, чем заниматься, независимо от возраста и обязательной занятости.

Таким образом, «инвестиционный пенсионер» — это не столько возрастное определение, сколько статус, отражающий уровень финансовой свободы и умение грамотно управлять своими средствами.

